陳茵媺2,200呎複式豪宅曝光 陳豪一舉動洩寵妻日常 網民：甜到漏！
廣告
圈中模範夫妻陳豪（Moses）與陳茵媺（Aimee）結婚多年依然愛得癡纏，昨日（4日）陳茵媺在IG分享甜蜜影片，老公陳豪竟化身「外賣員」親自送上愛心咖啡，場面極度溫馨；影片中陳豪由豪宅下層走上樓梯，全程面露寵溺笑容，再次意外曝光其南灣2,200呎複式豪宅內部，究竟這對夫妻的日常有多甜蜜？
陳豪化身外賣員 人肉速遞愛心咖啡
昨日（4日）陳茵媺於IG上載最新影片，片中見到老公陳豪化身「專屬外賣員」，從豪宅下層親自行樓梯，將一杯沖好的熱咖啡「人肉速遞」到上層的老婆手上。陳茵媺收到老公的心意後，亦難掩愉悅心情，甜蜜回應。影片中陳豪全程掛住燦爛笑容，眼神充滿對老婆的寵愛，閃瞎一眾網民，而這個溫馨舉動亦再次令他們位於南灣的2,200呎複式豪宅內部曝光，牆上掛滿了二人的結婚照及一家五口的家庭照，溫馨滿瀉，羨煞旁人！
陳豪陳茵媺結婚12年 圈中模範夫妻煉成記
陳豪與陳茵媺自2011年合作拍攝劇集《心戰》撻著後，戀情火速發展，一直是圈中公認的金童玉女。回顧二人情史，每個階段都充滿甜蜜：2013年6月兩人在法國巴黎舉行浪漫婚禮，同年12月誕下大仔Aiden。陳茵媺當時曾甜絲絲表示：「我哋嘅新生命係由婚姻開始，組織家庭、有小朋友，係我嘅夢想。」陳茵媺先後誕下二仔Nathan及細女Camilla，為家庭淡出幕前，專心相夫教子。陳豪則努力拍劇賺錢，成為家庭的經濟支柱，更被封為「愛妻號」。2023年陳茵媺闊別幕前9年後復出，與陳豪夫妻檔拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，當時陳豪曾公開表示全力支持老婆追夢：「佢為家庭付出咗好多，而家到我支持佢。」昔日的承諾與今日的寵妻舉動，足證二人結婚逾12年依然恩愛如初。
網民洗版激讚 「So sweet！」
影片一出，隨即引來大批網民湧入留言區洗版，紛紛表示被這對夫妻的甜蜜互動閃瞎，輿論一面倒大讚陳豪是「絕世好老公」。不少網民留言激讚：「So sweet！」、「每日一杯Mocha，幸福的女人！」、「好幸福呀，有個咁錫你嘅老公！」、「呢啲就係嫁給愛情的模樣，好羨慕！」、「陳豪真係廿四孝老公，由朝到晚都咁寵妻！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期