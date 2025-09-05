陳茵媺2,200呎複式豪宅曝光 陳豪一舉動洩寵妻日常 網民：甜到漏！

圈中模範夫妻陳豪（Moses）與陳茵媺（Aimee）結婚多年依然愛得癡纏，昨日（4日）陳茵媺在IG分享甜蜜影片，老公陳豪竟化身「外賣員」親自送上愛心咖啡，場面極度溫馨；影片中陳豪由豪宅下層走上樓梯，全程面露寵溺笑容，再次意外曝光其南灣2,200呎複式豪宅內部，究竟這對夫妻的日常有多甜蜜？