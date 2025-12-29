陳豪陳茵媺月租16萬搬半山 豪宅內貌首度曝光 12歲大仔神複製爸爸顏值

54歲視帝陳豪近日被爆舉家搬入中半山舊山頂道複式豪宅，月租高達16萬元，與Tyson Yoshi、蔡卓妍等藝人為鄰。陳茵媺昨日在社交平台分享聖誕全家福，意外曝光新居氣派內貌，更令12歲大仔陳梓燁的「暴風式成長」成為焦點，五官神複製視帝爸爸，顏值直逼陳豪引起網民熱議。