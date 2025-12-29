陳豪陳茵媺月租16萬搬半山 豪宅內貌首度曝光 12歲大仔神複製爸爸顏值
12歲大仔Aiden變身型男五官神複製陳豪
在最新的聖誕全家福中，坐在正中間的大仔陳梓燁（Aiden）最為搶鏡。年紀輕輕的他已褪去稚氣，換上一頭時尚髮型，成熟穩重的模樣完全不似只有12歲，可謂「暴風式成長」。Aiden的五官輪廓簡直是爸爸陳豪的少年進化版，特別是那雙深邃的眼睛和挺直的鼻樑，與視帝爸爸如出一轍，令網民驚嘆基因的強大。不少網民留言表示「細個已經咁靚仔，大個仲得了」、「完全係陳豪嘅翻版」。
16萬月租複式豪宅內貌首度曝光樓底高達14.5呎
除了Aiden的帥氣外貌成為焦點，一家人坐在聖誕樹前的合照亦意外令豪宅內部曝光。從全家福可見，陳豪和陳茵媺的新居客廳空間感極強，擁有超高的樓底，顯得非常闊落，配上巨型落地玻璃窗，令採光度十足，氣派非凡。據悉，該複式大宅樓底高達14.5呎，可飽覽中區市景及維多利亞港海景，平均月租約16萬元左右。早前陳茵媺分享陳豪為她送上愛心咖啡的短片，片中陳豪從樓梯走上來，亦證實了豪宅的複式設計，令人對這個天價豪宅更加好奇。
陳豪愈住愈豪每次搬屋都為仔女升學
陳豪一向是圈中好男人的天花板，除了錫老婆，更曾多次為方便子女升學而搬屋。由2013年豪擲3,300萬買入大埔比華利山別墅開始，到2017年因大仔入讀國際學校，陳豪不惜棄住大屋，改以月租7萬元進駐淺水灣嘉麟閣。隨後他又以月租10萬搬入鴨脷洲南灣2,200呎複式戶，直到現在進一步升級至中半山核心地段，每一次搬遷都越住越豪。這次搬入與容祖兒、蔡卓妍等天王天后級藝人為鄰的頂級屋苑，更顯示陳豪在TVB的地位和收入水平。
網民熱議陳豪一家幸福生活羨煞旁人
陳茵媺分享的聖誕全家福一出，立即引起網民熱烈討論。不少網民留言表示「真係好幸福嘅一家」、「Aiden愈來愈似爸爸，將來一定係靚仔」、「16萬月租都租得起，陳豪真係好搵錢」。亦有網民羨慕地表示「有錢真好，可以俾仔女最好嘅教育環境」、「陳茵媺嫁得好，可以做全職媽媽」。更有網民好奇地問「究竟陳豪喺TVB搵幾多錢先可以負擔到咁貴嘅租金」，顯示大眾對這位視帝的收入水平充滿好奇。