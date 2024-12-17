新一代「新聞女王」即將誕生 國家認證金牌司儀挑機佘詩曼地位？
陳貝兒被封新一代「新聞女王」
陳貝兒在社交平台曬出多張坐在主播位置的照片，並向大家解畫今次動向：「其實大學讀communications 時候都有實習過做新聞主播 ，一見到呢張主播枱特別親切～今日返TVB新聞部接受訪問。多謝～」
原來Janis早在大學時期就與「主播」頗有淵源，雖然這次她現身新聞部只是接受訪問，不過仍然惹得大批網民聯想：「有機會嘅話可以客串一下新聞女王」、「真係超似女主播囉，最索女主播」等。
陳貝兒主持的《無窮之路》系列曾被選為「感動中國2021年度人物」，該節目還曾被國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊評選為20部「優秀海外傳播作品」之一，被譽為官方認證的國寶級主持節目。
佘詩曼分享初登主播枱花絮
《新聞女王》即將拍續集，佘詩曼今年1月在社交平台發放自己主播初體驗的終極彩蛋片，再次為劇迷止癢。原來為咗學習報新聞，阿佘第一日就去了無綫新聞部「實習」，見阿佘的影片以無綫新聞部為背景，她在報有關口罩令的新聞，仲完美演繹主播腔！
阿佘分享：「初登主播枱，Man姐髮型的誕生！還記得開拍《新聞女王》前一個月，劇組安排參觀TVB新聞部的那一天，初登主播枱，緊張又興奮！調整坐姿、熟悉提詞器、控制聲線、決定頭髮分界線，都說認真工作的女人最有魅力，你覺得呢？」起初，她對鏡頭不熟悉，不時對鏡頭照鏡、梳頭，又尋找鏡頭C位，其間忍不住笑場，場面搞笑。
「Man姐」咁專業靠1位新聞小花教路
「Man姐」咁專業其實背後仲有位新聞小花教路！影片中，阿佘認真聽主播黃曉瑩講解，跟她拜師。黃曉瑩已效力無綫新聞部12年，負責專題節目之餘，她與方東昇亦合作無間，製作《世界零距離》、《長命百二歲》、《尋人記》、《好睡好起》等節目，有「昇女郎」之稱，更曾因在節目大曬流利韓文獲觀眾讚賞。網民們觀看完這段影片後，紛紛讚賞阿佘的專業表現，認為她與這位資深主播毫無差別，展現了非常敬業的態度。
網友建議：不如真係去六點半新聞度報一次
不少網友建議：「係咪可以同TVB新聞部Crossover一下，佘詩曼客串報新聞，然後方東昇客串新聞女王2做男主播。」、「不如真係去六點半新聞度報一次，做咗咁多功課可以有機會試下咁幾好，收視保證係近十年最爆，全港觀眾都會相信你嘅專業！」
佘詩曼傳將出席頒獎典禮等做史上首位三屆視后
《新聞女王》在2023年可謂是最勁嘅港劇，更被視為台慶頒獎禮上的大熱門。其中，「Man姐」佘詩曼可謂紅到極致。外界普遍看好她有機會再次登上視后的寶座。據佘詩曼官方後援會的消息，阿佘將會參加1月14日舉行的《萬千星輝頒獎典禮》，相信好多粉絲都期待她成為首位三奪視后的時刻！