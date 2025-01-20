陳貝兒3奪最佳女主持與Do姐齊名 網民認為「另一位」更值得
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在2024年的《萬千星輝頒獎典禮》上，陳貝兒再次榮獲「最佳女主持」獎項，這是她第三次獲得此殊榮。她的競爭對手包括車婉婉、朱凱婷、吳幸美及麥美恩。有網民認為陳貝兒此次獲獎，主要是因為她在《無窮之路》系列的表現，但也有人批評她在主持港姐比賽時表現不佳，並對朱凱婷感到不值。
陳貝兒主持生涯與榮譽
自2017年起，陳貝兒便多次被提名為「最佳節目主持」。自2021年起，無綫電視將獎項分為男女兩類，陳貝兒於2021年及2023年分別憑藉《無窮之路》系列獲得「最佳女主持」。至今，她已經與Do姐鄭裕玲、汪明荃及王祖藍等資深藝人並駕齊驅。對於她的獲獎，有網民表示支持，認為她不畏艱險的拍攝態度值得嘉許。
網友替朱凱婷感到不值
在此次頒獎典禮上，其他候選人也有亮眼的表現。麥美恩曾於2024年在新加坡的「亞洲影藝創意大獎」中憑藉《Mayanne小喇叭》獲得「最佳娛樂節目主持」，她的英語致謝演說也獲得了觀眾的好評。朱凱婷則以其出色的口才和主持能力，在《東張西望》等節目中穩定表現，並在不同的大型活動中擔任司儀，展現了她的專業和魅力。有網友替朱凱婷感到不值，認為她在多個大騷表現出色，值得一個肯定！
2024港姐全女班司儀變街市 陳貝兒最資深又最出事
《2024香港小姐競選決賽》去年9月15日舉行，已圓滿結束。今年因為「Proud To Be A Woman」的口號所以特意安排全女班擔任主持，包括有陳貝兒、麥美恩、何沛珈、陳懿德及莊子璇。不過不少網民感到非常嘈吵，亦有人提到麥美恩聲音太大，其次聲音太入咪好趕客。另一方面，有人狠批陳貝兒「最資深又最出事，成日Mean串啲佳麗」，令場面好尷尬！
陳貝兒疑畀行家唔開名批評「垃X圾」
去年亦有疑Tvb業內人士留意到走紅地氈時，陳貝兒突然「玩失蹤」，賣甩另外4位主持，變成自己一個走紅地氈，狠批非常差，當自己「阿姐」
https://www.youtube.com/watch?v=c_s0Wxvlv-0
圖片來源：TVB、IG@heidichuhoiting資料或影片來源：原文刊於新假期