陳貝兒3奪最佳女主持與Do姐齊名 網民認為「另一位」更值得

在2024年的《萬千星輝頒獎典禮》上，陳貝兒再次榮獲「最佳女主持」獎項，這是她第三次獲得此殊榮。她的競爭對手包括車婉婉、朱凱婷、吳幸美及麥美恩。有網民認為陳貝兒此次獲獎，主要是因為她在《無窮之路》系列的表現，但也有人批評她在主持港姐比賽時表現不佳，並對朱凱婷感到不值。