陳貝兒被網民狂數5宗罪！做港姐司儀疑被行內人揞名鬧爆「垃X圾」
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《2024香港小姐競選決賽》中全女班司儀陣容引來網民褒貶不一的各種評價，但司儀之一的陳貝兒，網民卻幾乎一面倒劣評！其中有位自稱行內人的網民更特別出po，唔開名地疑批評陳貝兒「垃X圾」。
陳貝兒疑畀行家唔開名批評「垃X圾」
有自稱「行內人」的網民質疑有位「垃圾女司儀」走紅地毯當自己「阿姐」，網民睇線索發現疑似係指陳貝兒，之後網民幾乎一面倒支持這位「行內人」，更力數陳貝兒5宗罪！
1.紅地毯「玩失蹤」
港姐司儀一齊走紅地毯，但陳貝兒突然「玩失蹤」，等到另外4位司儀走完先出場，變成自己一個走紅地毯，獨領風騷！
2.搶麥美恩對白及賽果卡
有網民不滿陳貝兒頻頻搶麥美恩對白，有網民更留意到宣布港姐冠軍前，陳貝兒竟然出手想搶麥美恩手上的賽果卡！
2.Mean爆寸佳麗
陳貝兒對住佳麗的表現亦被網民鬧爆：「最資深又最出事，成日Mean串啲佳麗」、「成晚表現串串貢，仲以為自己講嘢好有趣，佢憑咩」、「你講完即刻睇番，真係好乞人憎，上到台又唔理其他司儀，唔俾人講野，講嘢又寸」。
4.成晚好嘈、講嘢太快
有網民就投訴陳貝兒把聲太嘈，以及講得太快，直指：「陳貝兒講嘢快到聽唔到」、「成晚講嘢d口吻語氣好似街市賣菜d阿姐咁」、「陳貝兒講嘢節奏似韓文，又好似排牙唔郁咁發音」。
5.真人一樣假
有網民就指見到陳貝兒真人：「見過真人，好高但浸X格都真係離遠都聞到」、「你講得啱，呢個女人成日鍾意玩埋呢啲小動作，末做大台嗰陣都已經係咁。」、「好開心呀！原來有咁多人同我一樣覺得佢垃圾」。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、threads、網民留言截圖