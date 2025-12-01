三屆最佳女主持陳貝兒｜直擊機械人總部被AI當面品評外貌？一句神回應全場O嘴！

三屆最佳女主持陳貝兒（Janis）為拍攝新節目《無窮之路5》，近日深入上海一個由「90後」領軍的機械人總部，場面極度震撼！Janis不但與列隊歡迎的機械人共舞，更被公司高層當場要求AI品評其外貌，氣氛一度變得相當尷尬，究竟機械人最後如何回應，化解這場危機？