三屆最佳女主持陳貝兒｜直擊機械人總部被AI當面品評外貌？一句神回應全場O嘴！
陳貝兒直擊上海機械人總部 驚呼：好似去咗未來
陳貝兒在新一輯節目《無窮之路 V—智行無疆》中，親身走訪上海的智元機器人總部，一踏進門口便被眼前的景象嚇呆。現場有一排機械人列隊歡迎，不但懂得打鼓、舞絲帶，甚至還有「Bartender機械人」在場，讓她忍不住驚嘆：「成個情境好似去咗未來一樣！」Janis更興奮地親身體驗坐上機械狗，大讚其互動能力極高，形容：「佢係可以做到機械狗做到又情緒、又坐喺度撩你。」整個過程充滿未來科技感，畫面相當超現實。
高層王闖突擊發問 AI一句神回應KO陳貝兒
在互動期間，智元機器人高級副總裁王闖突然向身旁的機械人幽默提問，將矛頭直指陳貝兒，場面瞬間變得緊張。王闖笑著問機械人：「這位女性長得漂亮嗎？」正當大家期待AI會如何評價Janis的外貌時，機械人以極其冷靜的語氣給出一個滿分答案：「我無法提供關於外貌的評價。」這個超高智慧的回應，既避開了尷尬，又展現了AI的客觀性，讓全場人都鬆一口氣，Janis隨後更開心地與機械人共舞，氣氛相當有趣！
陳貝兒為《無窮之路5》搏盡 暴曬數月耳珠都出雀斑
這次震撼的機械人探訪，其實只是陳貝兒拍攝《無窮之路5》的其中一站。為了節目，她與攝製隊花了數個月時間，走遍中國十多個省市，深入探討由「製造」走向「智造」的科技前線。早前Janis亦在社交平台分享拍攝的艱辛，直言：「呢幾個月嘅外景拍攝，風吹雨打，仲曬到連耳珠都出雀斑。」從她分享的幕後花絮照可見，她不但要戴安全帽坐三輪貨車，又要登船拍攝，甚至一度要穿上全套防護裝備，可見她為節目確實是瞓身搏盡。
90後領軍中國智造 揭秘北斗衛星30年發展史
節目除了探討尖端機械人技術，更揭示了背後由「90後」青年才俊領軍的強大新動力。智元機器人的研發團隊基本上全為90後，辦公室更沒有獨立領導房間，高級副總裁王闖解釋：「因為我希望所有人都是平等的。」他更透露自己出身農村，父母不識字，小時候就夢想有機械人幫忙割麥。節目亦深入介紹了中國耗時30年自主研發的北斗衛星導航系統，由1994年起步，至今已發射64顆衛星，實現全球覆蓋，並與高德地圖等應用程式深度融合，將頂尖科技融入民生。