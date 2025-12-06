《無窮之路5》陳貝兒變身Iron Man！｜親試外骨骼機械人單手舉30公斤 驚呼：好似唔係自己跑緊

由陳貝兒（Janis）主持的資訊節目《無窮之路 5》明晚（7日）一集再有震撼畫面，Janis將會深入中國科技最前線，在上海親身上陣實測外骨骼機械人，瞬間化身現實版「Iron Man」，竟能輕鬆舉起30公斤重物，場面極為驚人！她更穿上機械人體驗跑步，事後不禁驚嘆「好似唔係自己跑緊」，究竟這項尖端技術背後，還藏著怎樣改變人生的溫暖故事？