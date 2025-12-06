《無窮之路5》陳貝兒變身Iron Man！｜親試外骨骼機械人單手舉30公斤 驚呼：好似唔係自己跑緊
廣告
由陳貝兒（Janis）主持的資訊節目《無窮之路 5》明晚（7日）一集再有震撼畫面，Janis將會深入中國科技最前線，在上海親身上陣實測外骨骼機械人，瞬間化身現實版「Iron Man」，竟能輕鬆舉起30公斤重物，場面極為驚人！她更穿上機械人體驗跑步，事後不禁驚嘆「好似唔係自己跑緊」，究竟這項尖端技術背後，還藏著怎樣改變人生的溫暖故事？
陳貝兒直擊上海基地 變身Iron Man實測千斤之力
在明晚播出的節目中，陳貝兒深入上海傲鯊機器人基地，探究如何讓普通人也能擁有「千斤之力」。在傲鯊智能市場合夥人及董事張華介紹下，Janis親身試穿上身外骨骼機械人，透過高靈敏度感測器捕捉她的動作，再即時以AI分析預判，從而提供強大助力。Janis由站立、行走到踩單車機都一一實測，更挑戰單手拿起重達30公斤的袋，結果面不改容，非常輕鬆。其後她更穿上機械人跑步，大讚體驗神奇：「感覺好得意，好似唔係自己跑緊咁，令你跑得輕鬆啲持久啲。」完美展示了科技如何將科幻場景化為現實。
杭州直擊四足機械狗「絕影」 上山下海仲識後空翻
除了化身「Iron Man」，陳貝兒亦去到杭州，直擊由雲深處科技研發的「絕影」四足機械人。這款機械狗集成了多模態感知與運動控制系統，活動能力極強，即使在泥濘路面、崎嶇山徑甚至上下樓梯都能穩步前進，更可做出高難度的後空翻動作，技術令人讚嘆。在巡邏、安防與勘查等領域，「絕影」能透過環境感知與自主導航完成任務。為測試其生活化應用，Janis更將它帶到公園遛狗，實測其導航功能，場面相當有趣，展現了中國在智慧感知與運動控制領域的突破性成就。
外骨骼機械人重燃希望 墮樓傷者親述站立一刻：一片空白
科技除了帶來力量與便利，更能為絕望者帶來希望。節目尾聲，陳貝兒轉到四川，探訪外骨骼機械人的另一種價值。她拜訪了成都醫學院第二附屬醫院，直擊醫療復健外骨骼如何為患者提供步態引導與肌力輔助，逐步喚醒肌肉神經。其中一位使用者林寒，因在建築工地從四樓意外墮下而失去行走能力，但他並未放棄。談及首次穿上外骨骼重新站起來的瞬間，他坦言：「第一次站起來的感覺是一片空白，父母在旁邊很激動。」這套機械人對他而言，不僅是輔助工具，更是讓他重獲行走希望的曙光，場面令人動容。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期