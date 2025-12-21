無窮之路 V｜陳貝兒直擊53秒製成一架車！親身試坐飛天車畫面勁震撼
陳貝兒直擊廣州車廠 53秒極速製成一架車
在最新播出的節目中，陳貝兒率先走入廣州龍頭車企廣汽埃安，直擊其高效得驚人的總裝生產線。在總裝高級經理張自初的帶領下，Janis親眼見證一架全新的新能源汽車，由組裝到下線，整個過程竟然只需短短53秒，速度快得讓人難以置信。這驚人效率的背後，全靠廠內436台機器人手臂24小時無間斷協同作業，它們以極高精度與效率完成焊接、組裝等複雜工序，實現了高度自動化的「智慧工廠」模式。陳貝兒在現場目睹整個流程，亦不禁驚嘆這種由「製造」走向「智造」的巨大變革，畫面極具未來感，完全顛覆了外界對傳統汽車工業的想像。
農村出身創辦人趙德力 豪言：我想當飛行員
除了地面上的極速生產線，節目更將視線轉向「低空經濟」的未來。陳貝兒拜訪了小鵬匯天航空的創辦人趙德力，這位出身湖南農村的「打工仔」，憑著一股傻勁與堅持，將「飛天夢」變為現實。趙德力回憶兒時夢想時分享道：「小時候父親問我長大想做甚麼，我說想当飛行員，開飛機。」就是這個簡單的夢想，驅使他由2013年至2018年間，將所有積蓄投入研發，最終成功讓飛行摩托升空。Janis更在節目中親身試坐第五代飛天車，體驗離地升空的快感，見證這款劃時代的交通工具即將進入大批量生產及試飛階段，意味著「飛天車」已不再是科幻電影的專利，而是即將走入現實的革命性產品。
陳貝兒登上「海上巨無霸」 直擊中國汽車出口量登頂
節目的另一焦點，是陳貝兒去到廈門造船廠，戴上安全裝備登上被譽為「海上巨無霸」的運輸船。這艘由廈船重工建造、全球最大的LNG雙燃料汽車運輸船，體積驚人，一次便可搭載約7,500輛汽車，其甲板總面積更相當於12個標準足球場。Janis在船上行走，鏡頭下顯得格外渺小，場面非常震撼。這類巨型運輸船的建成，象徵著中國自有遠洋船隊正加速成形，不但讓新能源汽車的出口量成功登頂全球，更重要的是在關鍵的物流樞紐環節上，擺脫了以往受制於人的風險，為「中國智造」走向世界提供了最強大的後盾。
網民洗版驚嘆：科技勁到毛管戙！
節目播出後，當中展現的超強科技實力隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾湧入討論區洗版留言，紛紛表示大開眼界！網民一面倒驚嘆：「53秒一架車？快過我煮個麵！」、「陳貝儿帶我哋睇嘅嘢愈來愈勁，今次真係大開眼界！」、「飛天車唔再係電影情節，好期待真係可以喺香港見到！」、「見到架船大到咁，真係嚇親！畫面勁震撼！」亦有網民被創辦人趙德力的故事深深打動：「個創辦人好勵志，由農村仔到發明家，證明有夢想真係可以成真！」整個討論區充滿了對國家科技發展的自豪感與驚奇之情。