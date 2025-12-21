無窮之路 V｜陳貝兒直擊53秒製成一架車！親身試坐飛天車畫面勁震撼

最新一集《無窮之路 V—智行無疆》中，主持陳貝兒（Janis）再次帶觀眾挑戰想像極限，深入中國科技最前線，直擊廣州車廠僅花53秒就製成一架新能源車的驚人畫面，場面極度震撼！鏡頭下436台機器人同步高速作業，效率高得令人咋舌，Janis更親身試坐未來感十足的飛天車，究竟中國的「智造」實力有多強大？