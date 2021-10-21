無窮之路｜42歲陳貝兒獲官媒認證：生發出同為中國人的自豪感
由陳貝兒主持的《無窮之路》在香港雖然未見有極好的收視成績，但節目卻非常受內地觀眾追捧，除了獲封紀錄片的「天花板」（最高的意思）之外，《無窮之路》更在內地知名影視作品評分網站「豆瓣」上獲得9.5/10的驕人成績，評價極高，近日更獲內地官方媒體提字大力讚揚！
文：東方新地 圖：陳貝兒IG、豆瓣網頁截圖
內地官媒大讚：共同的根脈，血濃於水
《無窮之路》的主題是探訪內地多個貧困地區的民生，同時亦記載了內地政府幫助人民脫貧的足跡。如此陳貝兒隨節目組穿梭內地6個省份，探訪了10個貧困縣了解民生，並介紹他們為脫貧所付出的努力，以及當地政府績極提供的協助。
內地媒體香港官方帳號早前撰文讚揚：「觀眾跟隨陳貝兒或是踏上懸崖村2556級天梯，或是克服心理恐懼在洶湧的怒江之上溜索而過，或是走入曾經『苦瘠甲天下』的西海固感受今昔變化，有內地網友贊其為今年紀錄片的『天花板』。用心的製作、感人的故事，無論在內地還是香港，都能打動人心，更深層次的原因在於，我們同屬一個國家，有着共同的根脈，血濃於水，能真正找到共鳴，生發出同為中國人的自豪感。」
陳貝兒身價暴漲
陳貝兒受內地傳媒讚頌和支持表示十分高興，更謂雖然拍攝過程中非常艱苦，但稱「工作也不是求舒服」，只要有挑戰性就非常值得。另一方面，陳貝兒暗示有開拍第二季的機會，還指TVB已經有計劃安排自己回內地工作，而且更透露自從節目播出後接到不少內地工作機會。今次陳貝兒有官媒加持帶挈職業生涯，真係可以話係豬籠入水呀！
陳貝兒為節目不惜攀山涉水！（圖片來源：[email protected]）
陳貝兒為節目不惜攀山涉水！（圖片來源：[email protected]）