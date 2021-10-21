無窮之路｜42歲陳貝兒獲官媒認證：生發出同為中國人的自豪感

由陳貝兒主持的《無窮之路》在香港雖然未見有極好的收視成績，但節目卻非常受內地觀眾追捧，除了獲封紀錄片的「天花板」（最高的意思）之外，《無窮之路》更在內地知名影視作品評分網站「豆瓣」上獲得9.5/10的驕人成績，評價極高，近日更獲內地官方媒體提字大力讚揚！

文：東方新地 圖：陳貝兒IG、豆瓣網頁截圖