無窮之路4｜陳貝兒拍攝2個月歷嚴峻考驗 逾50度高溫險中暑 打足6針仍中招
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《無窮之路IV—一帶一路》（無窮之路4）繼續由陳貝兒（Janis）主持，共10集節目將由10月6日起，逢周日晚上10點在翡翠台播出，而本周日（9月29日）晚上10點，更會率先播出半小時的節目製作特輯。
《無窮之路4》陳貝兒 「高溫考驗」逾千人熱死
今次《無窮之路4》節目團隊花了兩個月時間，走訪了馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞等七個一帶一路沿線國家。過程中團隊不僅要應對各地的文化和語言差異，更要面對極端的氣候條件，尤其是在中東與沙特阿拉伯的「高溫考驗」。陳貝兒透露在沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」期間，氣溫高達50多度，導致現場最終有千多人熱死。
瀕臨中暑 攝影機全部overheat
陳貝兒憶述當日拍攝非常困難，她和攝製隊在現場都陷入瀕臨中暑狀態：「我哋不停咁流汗，熱到暈咁滯，基本上係有瀕臨中暑嘅徵狀；加上拍攝朝聖嗰日現場人逼人，同埋我又著住黑袍，確係熱上加熱，我成身係濕晒。好彩有個好友善嘅穆斯林，佢即刻喺我臉上面噴水，同埋畀咗粒糖我。然後我哋啲（攝影）機，roll咗唔夠分零、兩分鐘，都已經全部overheat down晒機。」
出現疑似中東呼吸綜合症徵狀
陳貝兒又講到由於當日「麥加朝聖」現場人多擠逼，攝製隊完成拍攝後紛紛出現疑似中東呼吸綜合症等徵狀，但為了抓緊拍攝進度，攝製隊還是硬著頭皮繼續趕路及拍攝，相當專業。她憶述當時情況謂：「我哋拍完朝聖之後大家就相繼病倒，係咁瘋狂地咳，又發冷又發燒咁，感覺就好似中咗covid咁，大家都係病住出發去歐洲。」
非洲衛生環境惡劣 打足五、六針仍中招
此外今次是陳貝兒人生第一次前往非洲拍攝，為了預防疾病，她在出發前接種了五至六種疫苗，包括破傷風、黃熱、傷寒及腦膜炎針等，但當去到全世界最貧窮國家之一的馬達加斯加時，拍攝團隊仍是全軍肚瀉：「其實我哋連擦牙都已經用支裝水，沖涼時又唔敢擘大個口同埋對眼，因為有人話如果當地啲水入咗身體入面，就會有機會患上霍亂。雖然我哋咁小心，但我哋個個最後都有肚屙，有啲同事仲上吐下瀉。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、陳貝兒IG