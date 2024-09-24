無窮之路4｜陳貝兒拍攝2個月歷嚴峻考驗 逾50度高溫險中暑 打足6針仍中招

《無窮之路IV—一帶一路》（無窮之路4）繼續由陳貝兒（Janis）主持，共10集節目將由10月6日起，逢周日晚上10點在翡翠台播出，而本周日（9月29日）晚上10點，更會率先播出半小時的節目製作特輯。

