無窮之路5｜陳貝兒直擊53秒出一架車！再探海上巨無霸畫面勁震撼
在最新一集（14日）的《無窮之路5》中，主持陳貝兒（Janis）深入中國科技最前線，直擊廣州車廠僅花53秒就生產一架新能源車的震撼場面！畫面中數百台機械人同步作業，效率驚人。Janis更親身試坐即將量產的飛天車，究竟中國的「智造」實力已去到何等境界？
陳貝兒直擊廣州車廠 436台機械人協同作業
節目中，陳貝兒率先走入廣州龍頭車企廣汽埃安，直擊其高效的總装生產線。在總裝高級經理張自初的介紹下，觀眾得以窺見「53秒下線一輛整車」的驚人速度。這一切全靠廠內436台機械人高度協同作業，它們精準無誤地執行每一個組裝步驟，實現了高精度與高效率的完美結合。陳貝兒在現場目睹整個過程，對眼前由「製造」走向「智造」的技術躍進感到非常震撼，這條全自動化生產線不僅展示了生產力，更象徵著中國新能源汽車產業的強大實力。
「飛天夢想家」趙德力辛酸史曝光 「我想當飛行員」
除了汽車工廠，陳貝e兒更拜訪了小鵬匯天航空創始人趙德力，一位將「飛天車」由夢想變為現實的草根發明家。出身湖南農村的趙德力，回憶起創業的艱辛與初衷時表示：「小時候父親問我長大想做甚麼，我說想当飛行員，開飛機。」就是這個單純的夢想，驅使他由2013年至2018年間，將所有積蓄投入研發，最終成功讓飛行摩托升空。如今，第五代飛天車即將展開試飛並進入大批量生產階段，意味著低空交通正由概念走向應用，而趙德力十年磨一劍的堅持終於迎來成果。
陳貝兒登上「海上巨無霸」 面積等同12個足球場
節目的最後一站，陳貝兒去到廈門的造船廠，戴上安全裝備，登上被譽為「海上巨無霸」的運輸船。這艘由廈船重工建造的，是全球最大的LNG雙燃料汽車運輸船，一次可搭載約7,500輛汽車，其甲板總面積更相當於12個標準足球場，場面極為壯觀。這艘巨輪的建成，標誌著中國在自有遠洋船隊上加速成形，不但鞏固了新能源汽車出口量全球第一的地位，更重要的是在物流樞紐環節擺脫了過往受制於人的風險，掌握了出口自主權。
