無窮之路5｜陳貝兒直擊53秒出一架車！再探海上巨無霸畫面勁震撼

在最新一集（14日）的《無窮之路5》中，主持陳貝兒（Janis）深入中國科技最前線，直擊廣州車廠僅花53秒就生產一架新能源車的震撼場面！畫面中數百台機械人同步作業，效率驚人。Janis更親身試坐即將量產的飛天車，究竟中國的「智造」實力已去到何等境界？