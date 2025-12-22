無窮之路5｜陳貝兒直擊萬架無人機升空！親身試坐載人機嚇到O嘴？

昨晚（21日）播出的《無窮之路5》，主持陳貝兒（Janis）帶觀眾直擊內地低空經濟，場面極度震撼！Janis親眼目睹12,000架無人機同時升空，更親身試坐「空中的士」，過程驚險刺激，究竟這項未來科技有多厲害？