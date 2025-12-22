無窮之路5｜陳貝兒直擊萬架無人機升空！親身試坐載人機嚇到O嘴？
廣告
昨晚（21日）播出的《無窮之路5》，主持陳貝兒（Janis）帶觀眾直擊內地低空經濟，場面極度震撼！Janis親眼目睹12,000架無人機同時升空，更親身試坐「空中的士」，過程驚險刺激，究竟這項未來科技有多厲害？
陳貝兒直擊12,000架無人機表演 驚訝只需一人操控
在昨晚播出的節目中，陳貝兒率先走入內地無人機表演的領跑者「大漠大智控」。團隊成立未滿十年，已憑自研機型累計奪得6項健力士世界紀錄，佔據全國文旅無人機表演市場超過六成。Janis親身參與一場大型匯演，現場直擊12,000架無人機同時升空的壯觀場面，畫面令人嘆為觀止。最令人意外的是，如此龐大的機群表演，背後竟然只需一位同事、一部電腦按程序控制。該公司於2020年已憑3,000多架無人機刷新世界紀錄，到2024年更以逾萬架規模再次改寫健力士，並同時打破「單台電腦控制最多無人機升空」的紀錄，技術實力驚人。
陳貝兒拜訪大疆前核心成員 揭工業無人機龍頭秘密
其後，Janis轉到工業級無人機的領域，拜訪了被譽為「無人機先行者」的科比特航空董事長盧致輝。原來盧致輝更是著名品牌大疆的早期核心成員，背景相當猛料。科比特航空專注於工業級應用，在全國電力、能源、公安、消防等巡檢場景中穩坐市場龍頭，更成為國家電網的第一大供應商。節目中展示了這些無人機如何在各種嚴峻環境下執行高難度任務，揭示了無人機技術在工業應用上的巨大潛力與領先地位，讓Janis大開眼界。
陳貝兒親身試飛「空中士」 全球首間三證齊發企業曝光
節目的高潮落在廣州，Janis深入全球領先的智能自動駕駛飛行器科技企業「億航智能」，並在副總裁賀天星的陪同下，親身體驗未來的低空交通工具——載人無人機。面對這部「空中的士」，Janis表現興奮又緊張，試飛過程直呼驚喜。億航智能花了十年時間，終於在2023年先後獲中國民航局頒發「型號合格證（TC）」、「標準適航證（AC）」及「生產許可證（PC）」，成為全球首家集齊這三張「入場券」的企業，意味著載人無人機的商業化營運已不再是遙遠的夢想，未來城市交通的面貌或將被徹底改寫。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期