陳輝陽評AI作曲勝過市面「垃圾歌」 預言香港樂壇未來3大趨勢
陳輝陽試用GPT作曲被震撼！
陳輝陽分享了他使用ChatGPT GPT-4o進行作曲的經驗，他對AI的快速發展感到驚訝，認為其能力已經堪比電影《Her》中的Samantha或《Iron Man》中的AI助理Jarvis。他試用AI作曲軟件後發現，這些作品不僅質量上乘，而且在句法和「副歌鈎子」方面都表現出色。陳輝陽指出，目前AI作曲的唯一缺點是缺乏個人風格，但他相信未來技術的進步將能解決這一問題。但是他認為這些AI作品已比「現在市面上聽到的垃圾歌水準還高」。
陳輝陽自問市場已經唔需要佢 只需要「快、平、年輕」
陳輝陽坦言，隨著香港流行音樂市場和整體環境的巨大變化，市場對他的需求已大不如前，因此他近年來決定減少音樂作品的生產。他認為，當前市場更傾向於快速、低成本和年輕化的音樂作品。
陳輝陽預示香港樂壇3點：將產生更多垃圾歌詞和歌曲
陳輝陽預測香港樂壇3大點，在未來兩到三年內，首先將有更多人使用AI生成的歌曲並進行微調，然後宣稱這些作品為自己的創作。
第二他還預言， AI填廣東話歌詞即將面世，未來將有更多香港歌手「能夠」一手包辦作曲、填詞、編曲和監製，甚至連MV的導演工作也能自行完成。現場演唱再不會走音，而且會產生更多「垃圾歌詞和歌曲」以及「當貓狗都能創作」，沒有人再會有興趣鑽研寫歌的藝術，儘管如此，陳輝陽認為AI生成的歌詞至少會「啱音」，質量上會有所保證。
第三，他認為新時代即將降臨，是不能逆轉，所以他認為很幸運的是他能夠在香港樂壇留下過足影。
陳輝陽用GPT-4o獲得了以下6大建議
在談到香港樂壇的生存條件時，陳輝陽從GPT-4o獲得了以下建議：
歌唱實力：站穩腳步的基本條件。
表演能力：具有吸引力的表演，能與觀眾進行互動。
個性與形象：獨特的形象能吸引粉絲和媒體的注意。
職業素養：具備高職業道德。
人際關係：良好處理與公司、媒體和粉絲之間的關係。
適應力和穩定力：面對變化和激烈競爭時，藝人需要具備強大的心理素質。
網民讚成：而家首首都差唔多
不少網民亦認同陳輝陽的意見，也認為而時的廣東歌好像首首也不差多，相比起從叮的歌曲，少了一番味道「而家啲歌真係 首首聽落都好似差唔多咁」、「遲d歌星都係AI架啦 仲使咩要1-6點」、「音樂台廣東歌post最鍾意x以前d歌係k歌，事實上而家d歌難聽到嘔」、「到時自然會有班垃圾歌詞愛好者護航」等。