39歲陳逸璇大曬45吋長腿眼到網民心心眼 曾淡出娛圈經歷離婚轉埋行
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16年前，憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名的陳逸璇（前名：陳苑淇），近日在社交網站曬出一系列泳衣照，大曬45吋長腿。不少網民都留言表示十分好奇年近40歲的她，到底是如何保持零贅肉的美好身段！
39歲陳逸璇泳衣照大曬45吋長腿
今年已經39歲的陳逸璇，近日在社交平台上曬出一系列的出海泳衣照，大曬45吋長腿！網民都紛紛留言表示十分羨慕，更表示十分好奇到底年近40歲的她是如何保持零贅肉的美好身段。
平時陳逸璇亦很喜歡上傳泳衣照，大曬美好身形！
19年前靠《合久必婚》一曲成名
19年前，當年是大學生陳逸璇憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，2004年以本名陳苑淇正式推出個人專輯正式入行。《合久必婚》一歌雖然唱到街知巷聞，但陳逸璇在之後所推出的作品都沒有獲得太多的關注，星途平平。
一度轉行保險工作 表示：「窮到得錢」
正式入行後，陳逸璇曾經有拍過劇和當模特兒。可是，陳逸璇便是她並不喜歡當年的演藝圈生活，她表示自己喜歡的是唱歌，可是周邊的人經常要求自己要修身，她亦不明白為什麼唱歌要減磅。所以到最後，陳逸璇選擇淡出娛樂圈，轉戰保險界。轉行當保險從業員的陳逸璇亦成功打出一片天，但她覺得放棄理想的自己「窮到得錢」，所以再空餘時間成立了Jazz樂隊，到不同的場合演出，堅持自己的歌手夢。
30歲閃婚 文化差異導致酗酒過日
陳逸璇在訪問中亦曾經坦言，自己經歷過一段十分黑暗的日子。陳逸璇在2015年與相識2年的墨西哥男友結婚，可惜在2年半後便簽字離婚。她回憶當時熱戀期過後，兩人開始發現因為文化差異產生了許多問題，令當時的婚姻生活十分痛苦。她更表示，當年睡前都要獨自開一支紅酒助眠，養成了酗酒的習慣。
靠音樂走出陰霾 3年前決定復出
經歷離婚失敗的她，在朋友和家人的支持下決定重新開始，更以陳逸璇的新名字捲土重來積極復出。回歸樂壇後，她出過《短暫的新分》等新歌，本月（8月）亦推出新唱片《Present》，令她的歌迷都表示十分期待她的回歸！