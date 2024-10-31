陳錦鴻自閉兒激罕露面曬琴技 停工十年栽培兒子成音樂才子
陳錦鴻兒子驚喜現身 大曬「演奏級」琴技
陳錦鴻和杜雯惠接受訪問途中，兒子陳駕樺突然驚喜現身，並在鏡頭前表現的非常熱情，不但用流利的中英文夾雜表達了對音樂的熱愛，並演奏了一首自創的歌曲。演奏結束後，劉雅麗連聲大讚陳駕樺的琴技，陳駕樺最後謙虛地表示：「It’s my pleasure, it’s my honor」，在身旁的陳錦鴻亦笑得非常開心。
陳錦鴻親自分享1方法栽培兒子
在訪問中，陳錦鴻坦言過去十年如同在家中扮演了一個角色：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易畀佢影響到情緒或者作息。」他的太太杜雯惠也提到，自從兒子五年前看過《波希米亞狂想曲》後，便開始熱愛音樂，每天至少練琴五至六小時，甚至開始考取演奏級資格。
網友大讚：陳錦雄的笑容堅開心
網友大讚陳錦鴻和太太教導有方：「仔仔很幸運，可以遇到那麼大愛的父母」、「充滿愛又勁有耐性」、「陳錦雄的笑容堅開心堅滿足, 你真係好勁呀!」、「陳氏夫婦好偉大」、「真的很感動！一路聽，眼淚忍不住流」
陳錦鴻全力支持兒子追求夢想
陳錦鴻亦透露只要兒子能做自己想做的事，他就感到滿足：「佢做到想做嘅嘢，我就開心。」他透露，陳駕樺將於一年後畢業於中學，目標是進入演藝學院的音樂系，即使可能需要多次嘗試，陳錦鴻也願意耐心陪伴，支持兒子追求夢想。
網民大讚陳錦鴻夫妻偉大
該段訪問出街後，不少網民都紛紛留言大讚陳錦鴻夫妻一直訓身照顧兒子，甚至不惜停工做24孝父母，非常偉大：「好有愛，又無私，兒子很有福。養很易，教很難，教得好更難」、「佢真係好偉大，為個仔 犧牲很多」、「好欣賞他們兩夫婦、能夠接受兒子、亦努力教育他、我一直看一直眼淚在心裡流」、「仔仔很幸運，可以遇到那麼大愛的父母。用正能量去面對這一切。耐心地去教導仔仔。仔仔都好叻叻，好努力去學習，找到他的所長。」等。
陳錦鴻為自閉子曾全面停工奔波 校長多次拒絕面試不言棄！
有「絕世好爸」之稱嘅陳錦鴻為咗照顧患自閉症嘅囝囝陳駕樺，停工十年，三年前才復出為為ViuTV拍攝劇集《婚內情》。當年陳錦鴻囝囝準備升讀中學時，陳錦鴻曾經為囝囝揾學校盡心盡力。當時佢表示曾經在家中為囝囝進行模擬面試，而且拜託人幫忙找學校。
訓練囝囝逆境自強
陳錦鴻指，當時一度未能夠找到學校取錄駕樺，但認為呢個都係一個過程嚟，又指自己最想喺囝囝8歲時開始受到打擊，以培養佢逆境處理，調適佢點樣面對負面情緒。錦鴻又認為雖然依家起步得比較遲，但都唔緊要，「令佢明白自己唔係好叻，都要面對被人揀。」陳錦鴻續指，自己有四出拜託校長、老師等給予囝囝面試機會，「就算個仔唔成功都好，但我都想畀佢試下有第二次面試經驗，想畀佢有個成長過程學習。」
陳錦鴻喜見囝囝長大
囝囝陳駕樺經歷面試失敗，但整個過程都有一家人陪佢一齊去面對，包括預備面試、睇新聞等。陳錦鴻坦言囝囝有因此而緊張到失眠，但卻令佢喺3個月時間成熟同獨立咗唔少，好似大咗2、3歲咁，而最大嘅改變係囝囝依家願意獨自一個瞓教，令錦鴻大感欣慰。
陳錦鴻多年嚟都照顧得駕樺十分好，一直以嚟都唔會過分保護囝囝，願意畀個仔試唔同嘅事，佢更表示，即使駕樺唔鍾意讀書，可以喺15、16歲就出嚟做嘢，按自己嘅興趣去做，作為父母嘅都會盡力配合佢，十分開明！
給予無比耐性 未曾想過放棄
陳錦鴻又謂單是教兒子上廁所都花了5年時間，但他不曾想過放棄。他指：0至8歲是自閉症兒童的黃金期，雖然需要花很多的心力和時間，但為了兒子，卻是在所不惜。另外，陳錦鴻和太太更親自做了兩本關於生活自理的圖書給兒子，夫妻兩人將一些日常生活的行為，如：洗面，穿鞋和梳頭等親自示範一次，並且拍下來，讓兒子能將這些小事記下來，慢慢教會他。
囝囝考獲全級第一 想成家立室
夫妻兩人為了兒子，可謂煞費苦心。不過皇天不負有心人，努力終會有成果，現在兒子不僅在主流學校學習，而且精通數學、繪畫和音樂，更曾考獲全級第一。陳錦鴻又謂：「過去幾年一直教兒子己所不欲、勿施於人，現在教他男人要工作才能養妻活兒，唔可以餓死老婆瘟臭屋，結果被兒子叫我去工作。」另外，又大爆兒子已有成家立室的念頭：「他也說要去工作和結婚生仔，因為去年他已經表示有女朋友，情人節我們還準備了禮物讓他送給那個女仔，最搞笑是他已經替將來的孩子命名為小虎。」