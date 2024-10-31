陳錦鴻自閉兒激罕露面曬琴技 停工十年栽培兒子成音樂才子

57歲陳錦鴻曾經暫停了近十年的演藝工作，專心照顧患有自閉症的兒子。直到2019年，他才重返螢光幕，參與ViuTV的劇集《婚內情》。日前，陳錦鴻和太太杜雯惠接受劉雅麗主持的網上節目《我和劉雅麗有個約會》訪問，17歲的兒子陳駕樺亦有驚喜登場，更即場表演「演奏級」琴技。

