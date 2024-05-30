46歲陳鍵鋒被嘲發福大叔 相隔兩年罕貼自拍照 用1招顯瘦！

曾經是TVB當家小生的46歲陳鍵鋒，自2010年離開無綫電視後，其演藝生涯便逐漸轉向內地發展，參與多部電影及電視劇的演出。近年陳鍵鋒一直保持低調。就在最近他終於在社交平台上傳了一張自拍照，更獲好友周慧敏留言。

