陳鍵鋒被指一對一教潛水 學員溺斃 被追訪急搬竇避風頭

43歲前無綫小生陳鍵鋒早前自爆有腦血管遺傳病，被迫中斷演藝工作，周身刀的他擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，原來最近轉行做潛水教練，更提供私人教授服務。本月6日，一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所。

撰文：東方新地 圖片：陳鍵鋒IG圖片