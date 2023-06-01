45歲陳鍵鋒現身加拿大被捕獲 由靚仔小生驚變「油膩版」單立文
45歲陳鍵鋒漲爆金毛現身加拿大
陳鍵鋒早前被網民在加拿大機場野生捕獲，陳鍵鋒身穿黑色衫，頭頂金髮滿臉鬍鬚，身材亦發福不少，同以前青靚白淨嘅小生形象相差甚遠。網民都紛紛留言表示可惜，亦有網民第一眼誤認陳鍵鋒為單立文同黎耀祥：「差點以為係單立文」、「天啊，當初明明是最帥的那個」、「都成這樣了，能認出來也是厲害」、「陳鍵鋒一個大帥哥怎麼變成這樣了」等。
曾增肥20磅演包拯 由「史上最帥皇帝」變「最漲爆包拯」
陳鍵鋒在2010年約滿無綫，北上發展曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，拍攝《美人心計》當時更一度被封為「史上最帥皇帝」。不過自從4年前發現有腦血管遺傳病之後，身材就開始越來越漲。直到2019年拍攝《新包青天之冰魄》更應導演要求增肥20磅兼曬黑，嚇窒一班網民之餘，更以「陳鍵鋒最胖包拯」登上網絡熱門搜尋。
患遺傳病轉行教潛水 捲入學員溺斃事件
陳鍵鋒4年前自爆有腦血管遺傳病，被迫中斷演藝工作，周身刀的他擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，一度轉行做潛水教練，提供私人教授服務，不過於2021年就被捲入學員溺斃事件。當時一名中年男子與教練在西貢一對一學潛水，疑因遇溺失去意識於碼頭附近載浮載沉，被女途人發現，惟昏迷送院不治，有報道指網民爆料該教練就是陳鍵鋒。
被指是教練疏忽 封口搬家潛水
據悉當時負責的教練先上岸，當發現學員遲遲未有現身，已急忙四處找尋，其後才得知發生悲劇。雖然一直未有公開教練身份，但網上就掀起熱議，對於網民直指該教練是藝人陳鍵鋒，傳媒曾多次嘗試聯絡陳鍵鋒但都未獲回覆。陳鍵鋒身在加拿大的經理人接受訪問時亦只表示無可奉告。事後陳鍵鋒更被影到獨自推着一大篋行李箱離開何文田寓所，自此避世多時，甚少在社交平台更新近況。
陳鍵鋒腦部缺少一條主要血管
現年45歲的陳鍵鋒，早年在見證會上分享人生經歷，驚爆約4年前年在泰國做身體檢查時，發現腦部缺少了一條主要血管，返港經專科診斷，證實是遺傳病一種，人生大受打擊，更曾因此有過輕生念頭。他坦言：「有一天我潛水的時候，突然萌生一絲奇怪的念頭，想著我一直潛下去，可能永遠冇人找到自己，好彩這念頭一飄而過！」身體響起警號令他開始重新審視自己人生！據知情者透露：「自從《美人心計》走紅之後，呢十年嚟Sammul 都喺內地搏殺，工作做到冇停手，始終年紀輕，根本唔會諗自己有咩病痛，直至檢驗到有血管遺傳病，對佢真係好大打擊，突然間有好多憂慮，又諗好多負面嘢，會諗如果血管爆咗，自己會唔會半身不遂，產生好多恐懼，好彩佢喺基督家庭成長，有家人同神嘅指引，令佢有新嘅領悟，重新審視自己嘅人生，將未來交畀神去安排，成個人亦輕鬆咗，有番正能量積極面對未來。」
細個已經有傳道諗法
陳鍵鋒得悉自己患病後，報讀一個為期四年的美國芝加哥遙距神學學士課程，學費要幾十萬，更要應付大量功課，去年他到象山拍畢之前接下的網絡電影《封神榜大破萬仙陣》，已經未有再接新工作，近日更萌生退休念頭。據知情者透露：「本身Sammul 就好好學，以前為咗演出更專業，佢專登學急救、潛水，手語同幼兒護理，依家讀神學雖然功課好多，但喺學習過程令佢有好多啟發，佢決定完成學士學位之後，繼續進修碩士課程。因為爸爸係教會幹事，其實Sammul 細個已經有傳道嘅諗法，無心插柳入咗娛樂圈，因為工作繁忙，佢都自覺同神愈行愈遠，今次嘅經歷，令佢有一種係神召喚佢嘅感覺，佢決定讀完大學之後去傳教，退出之後，可以有更多時間去做分享同見證，鼓勵他人！」人生有幾個十年？當然要珍惜時間做自己喜歡的事！是晴是雨，取決於自己的心情！
TVB俊男攻內地爆紅
生得高大靚仔的陳鍵鋒，在無綫拍過不少受歡迎劇集如《律政新人王》、《學警》系列，與同期出道的吳卓羲、林峯及馬國明合拍《少年四大名捕》成好友，隨著陳鍵鋒退休，相信四人要再同框合作已經不容易。
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