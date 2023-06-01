45歲陳鍵鋒現身加拿大被捕獲 由靚仔小生驚變「油膩版」單立文

現年45歲陳鍵鋒剛出道時青靚白淨，曾獲無綫力捧，約滿轉戰內地後亦繼續人氣高企。不過近年陳鍵鋒一直保持低調，甚少分享近況。早前就有網民在加拿大機場野生捕獲陳鍵鋒，從相中可見發福不少的陳鍵鋒頂著一頭金毛，由帥氣小生變成漲爆油膩大叔！