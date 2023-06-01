陳鍵鋒

45歲陳鍵鋒現身加拿大被捕獲 由靚仔小生驚變「油膩版」單立文

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現年45歲陳鍵鋒剛出道時青靚白淨，曾獲無綫力捧，約滿轉戰內地後亦繼續人氣高企。不過近年陳鍵鋒一直保持低調，甚少分享近況。早前就有網民在加拿大機場野生捕獲陳鍵鋒，從相中可見發福不少的陳鍵鋒頂著一頭金毛，由帥氣小生變成漲爆油膩大叔！

45歲陳鍵鋒漲爆金毛現身加拿大

陳鍵鋒早前被網民在加拿大機場野生捕獲，陳鍵鋒身穿黑色衫，頭頂金髮滿臉鬍鬚，身材亦發福不少，同以前青靚白淨嘅小生形象相差甚遠。網民都紛紛留言表示可惜，亦有網民第一眼誤認陳鍵鋒為單立文同黎耀祥：「差點以為係單立文」、「天啊，當初明明是最帥的那個」、「都成這樣了，能認出來也是厲害」、「陳鍵鋒一個大帥哥怎麼變成這樣了」等。

陳鍵鋒 45歲陳鍵鋒漲爆金毛現身加拿大，同以前青靚白淨嘅小生形象相差甚遠。
45歲陳鍵鋒漲爆金毛現身加拿大，同以前青靚白淨嘅小生形象相差甚遠。（圖片來源：小紅書@9422307681）
陳鍵鋒 當年嘅陳鍵鋒真係型到冧死女！
當年嘅陳鍵鋒真係型到冧死女！（圖片來源：《律政新人王》劇照）
陳鍵鋒 有網民話漲爆嘅陳鍵鋒似單立文。
有網民話漲爆嘅陳鍵鋒似單立文。（圖片來源：[email protected]
陳鍵鋒
（圖片來源：網民留言截圖）
陳鍵鋒
（圖片來源：網民留言截圖）
陳鍵鋒
（圖片來源：網民留言截圖）
陳鍵鋒
（圖片來源：網民留言截圖）

曾增肥20磅演包拯 由「史上最帥皇帝」變「最漲爆包拯」

陳鍵鋒在2010年約滿無綫，北上發展曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，拍攝​​《美人心計》當時更一度被封為「史上最帥皇帝」。不過自從4年前發現有腦血管遺傳病之後，身材就開始越來越漲。直到2019年拍攝《新包青天之冰魄》更應導演要求增肥20磅兼曬黑，嚇窒一班網民之餘，更以「陳鍵鋒最胖包拯」登上網絡熱門搜尋。

10年離開無綫的陳鍵鋒，轉攻內地火速爆紅，拍內地劇及電影套套擔正男一，11年同林心如合作的《美人心計》大受歡迎，更被封「史上最帥皇帝」。
10年離開無綫的陳鍵鋒，轉攻內地火速爆紅，於11年同林心如合作的《美人心計》大受歡迎，更被封「史上最帥皇帝」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒 直到2019年拍攝《新包青天之冰魄》應導演要求增肥20磅兼曬黑，由「史上最帥皇帝」變「最漲爆包拯」。
直到2019年拍攝《新包青天之冰魄》應導演要求增肥20磅兼曬黑，由「史上最帥皇帝」變「最漲爆包拯」。（圖片來源：《新包青天之冰魄》劇照）

患遺傳病轉行教潛水 捲入學員溺斃事件

陳鍵鋒4年前自爆有腦血管遺傳病，被迫中斷演藝工作，周身刀的他擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，一度轉行做潛水教練，提供私人教授服務，不過於2021年就被捲入學員溺斃事件。當時一名中年男子與教練在西貢一對一學潛水，疑因遇溺失去意識於碼頭附近載浮載沉，被女途人發現，惟昏迷送院不治，有報道指網民爆料該教練就是陳鍵鋒。

陳鍵鋒 陳鍵鋒雖然有家族遺傳病，仍熱愛戶外運動。
陳鍵鋒雖然有家族遺傳病，仍熱愛戶外運動。（圖片來源：[email protected]
陳鍵鋒 陳鍵鋒的社交網有不少潛水照。
陳鍵鋒的社交網有不少潛水照。（圖片來源：[email protected]

被指是教練疏忽 封口搬家潛水

據悉當時負責的教練先上岸，當發現學員遲遲未有現身，已急忙四處找尋，其後才得知發生悲劇。雖然一直未有公開教練身份，但網上就掀起熱議，對於網民直指該教練是藝人陳鍵鋒，傳媒曾多次嘗試聯絡陳鍵鋒但都未獲回覆。陳鍵鋒身在加拿大的經理人接受訪問時亦只表示無可奉告。事後陳鍵鋒更被影到獨自推着一大篋行李箱離開何文田寓所，自此避世多時，甚少在社交平台更新近況。

陳鍵鋒 陳鍵鋒可謂百足咁多爪，有潛水牌的他更將興趣轉化為事業，轉行做潛水教練搵食，並會作私人教授。
陳鍵鋒可謂百足咁多爪，有潛水牌的他更將興趣轉化為事業，轉行做潛水教練搵食，並會作私人教授。（圖片來源：[email protected]
陳鍵鋒 對於潛水溺斃事件，網民大多質疑是教練疏忽導致。
對於潛水溺斃事件，網民大多質疑是教練疏忽導致。（圖片來源：網民留言截圖）
陳鍵鋒 潛水多年嘅陳鍵鋒，近年開始上水，早前黃偉文更上傳兩人的合照！
潛水多年嘅陳鍵鋒，近年開始上水，早前黃偉文更上傳兩人的合照！（圖片來源：[email protected]

陳鍵鋒腦部缺少一條主要血管

現年45歲的陳鍵鋒，早年在見證會上分享人生經歷，驚爆約4年前年在泰國做身體檢查時，發現腦部缺少了一條主要血管，返港經專科診斷，證實是遺傳病一種，人生大受打擊，更曾因此有過輕生念頭。他坦言：「有一天我潛水的時候，突然萌生一絲奇怪的念頭，想著我一直潛下去，可能永遠冇人找到自己，好彩這念頭一飄而過！」身體響起警號令他開始重新審視自己人生！據知情者透露：「自從《美人心計》走紅之後，呢十年嚟Sammul 都喺內地搏殺，工作做到冇停手，始終年紀輕，根本唔會諗自己有咩病痛，直至檢驗到有血管遺傳病，對佢真係好大打擊，突然間有好多憂慮，又諗好多負面嘢，會諗如果血管爆咗，自己會唔會半身不遂，產生好多恐懼，好彩佢喺基督家庭成長，有家人同神嘅指引，令佢有新嘅領悟，重新審視自己嘅人生，將未來交畀神去安排，成個人亦輕鬆咗，有番正能量積極面對未來。」

去年陳鍵鋒在九龍城浸信會舉行見證分享，透露自己在40歲時，為自己做了一個精密身體檢查，卻發現腦部天生缺少了一條主要血管，一時間不知所措，在家人鼓勵下重新審視自己的人生，近日他更萌起退出念頭，決定完成神學學士課程後去傳道，分享見證鼓勵他人！
早前陳鍵鋒在九龍城浸信會舉行見證分享，透露自己在40歲時，為自己做了一個精密身體檢查，卻發現腦部天生缺少了一條主要血管，一時間不知所措，在家人鼓勵下重新審視自己的人生，近日他更萌起退出念頭，決定完成神學學士課程後去傳道，分享見證鼓勵他人！（圖片來源：新傳媒資料庫）
從小在教會成長的陳鍵鋒，即使劇接劇忙個不停，18年仍專程飛美加參加教會的分享會。
從小在教會成長的陳鍵鋒，即使劇接劇忙個不停，18年仍專程飛美加參加教會的分享會。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒父親是九龍城浸信會幹事，他已是家中第五代基督徒，近年與教會一班兄弟姊妹有更多聯繫，加上報讀芝加哥的遙距神學大學課程，令他下定決心致力傳教。
陳鍵鋒父親是九龍城浸信會幹事，他已是家中第五代基督徒，近年與教會一班兄弟姊妹有更多聯繫，加上報讀芝加哥的遙距神學大學課程，令他下定決心致力傳教。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒和周慧敏早年有著同一個經理人關係，令兩位虔誠基督徒拉近距離，不時聚會分享！
陳鍵鋒和周慧敏早年有著同一個經理人關係，令兩位虔誠基督徒拉近距離，不時聚會分享！（圖片來源：新傳媒資料庫）

細個已經有傳道諗法

陳鍵鋒得悉自己患病後，報讀一個為期四年的美國芝加哥遙距神學學士課程，學費要幾十萬，更要應付大量功課，去年他到象山拍畢之前接下的網絡電影《封神榜大破萬仙陣》，已經未有再接新工作，近日更萌生退休念頭。據知情者透露：「本身Sammul 就好好學，以前為咗演出更專業，佢專登學急救、潛水，手語同幼兒護理，依家讀神學雖然功課好多，但喺學習過程令佢有好多啟發，佢決定完成學士學位之後，繼續進修碩士課程。因為爸爸係教會幹事，其實Sammul 細個已經有傳道嘅諗法，無心插柳入咗娛樂圈，因為工作繁忙，佢都自覺同神愈行愈遠，今次嘅經歷，令佢有一種係神召喚佢嘅感覺，佢決定讀完大學之後去傳教，退出之後，可以有更多時間去做分享同見證，鼓勵他人！」人生有幾個十年？當然要珍惜時間做自己喜歡的事！是晴是雨，取決於自己的心情！

陳鍵鋒以幾十萬學費報讀為期四年的美國芝加哥遙距神學學士課程，為應付繁重功課，幾乎謝絕一切社交活動，一有時間就在家溫書，已經完成兩年課程的他，原來有計劃完成學士學位後，再攻讀碩士課程，好學不倦！
陳鍵鋒以幾十萬學費報讀為期四年的美國芝加哥遙距神學學士課程，為應付繁重功課，幾乎謝絕一切社交活動，一有時間就在家溫書，已經完成兩年課程的他，原來有計劃完成學士學位後，再攻讀碩士課程，好學不倦！（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒 去年底在寧波象山拍畢網絡電影《封神榜大破萬仙陣》後，Sammul已經再沒接任何新劇集及綜藝演出，近日更密謀退出享受人生。
前年在寧波象山拍畢網絡電影《封神榜大破萬仙陣》後，Sammul已經再沒接任何新劇集及綜藝演出，近日更密謀退出享受人生。（圖片來源：新傳媒資料庫）
遺傳病令陳鍵鋒人生觀改變，雖然賺錢能力高，他亦不再追求名利，反而想過簡單平實生活。
遺傳病令陳鍵鋒人生觀改變，雖然賺錢能力高，他亦不再追求名利，反而想過簡單平實生活。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年《少年四大名捕》陳鍵鋒、馬國明、吳卓羲及林峯，在金牌監製潘嘉德榮休宴難得聚首。
當年《少年四大名捕》陳鍵鋒、馬國明、吳卓羲及林峯，在金牌監製潘嘉德榮休宴難得聚首。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒十分念舊，與在TVB時一班老友王賢誌、邱凱敏、劉曉彤及鍾麗淇等一直保持聯絡。
陳鍵鋒十分念舊，與在TVB時一班老友王賢誌、邱凱敏、劉曉彤及鍾麗淇等一直保持聯絡。（圖片來源：新傳媒資料庫）

TVB俊男攻內地爆紅

生得高大靚仔的陳鍵鋒，在無綫拍過不少受歡迎劇集如《律政新人王》、《學警》系列，與同期出道的吳卓羲、林峯及馬國明合拍《少年四大名捕》成好友，隨著陳鍵鋒退休，相信四人要再同框合作已經不容易。

42歲陳鍵鋒患遺傳病改變人生觀 昔日無綫力捧小生今退休傳教
（圖片來源：新傳媒資料庫）
42歲陳鍵鋒患遺傳病改變人生觀 昔日無綫力捧小生今退休傳教
（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳鍵鋒 之後拍的《烽火佳人》、《封神榜》將事業推上高峰，憑《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅的吳謹言，當年在《烽火佳人》只屬閒角。
之後拍的《烽火佳人》、《封神榜》將事業推上高峰，憑《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅的吳謹言，當年在《烽火佳人》只屬閒角。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@9422307681、[email protected]、《律政新人王》劇照、[email protected]、網民留言截圖、新傳媒資料庫、[email protected]

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