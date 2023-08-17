陳霈錤香港小姐2023｜Hera身材勻稱成黑馬 獲視帝譚俊彥讚有氣質

陳霈錤香港小姐2023｜10號佳麗陳霈錤（Hera Chan），現年25歲，身高166cm，任職小學教師，為香港大學文科碩士畢業。早前16位佳麗到越南拍攝外景時，以四個不同造型亮相《2023香港小閃耀越南晚宴》，當晚表演嘉賓之一的視帝譚俊彥就大讚10號佳麗陳霈錤有氣質，他表示：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」