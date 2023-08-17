陳霈錤香港小姐2023｜Hera身材勻稱成黑馬 獲視帝譚俊彥讚有氣質
陳霈錤香港小姐2023泳裝｜Hera為著泳裝刻意減肥
2號黃泳嘉（Jessica）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、15號莊子璇（Hilary）及16號郭珮文（Juliana）腰圍亦僅得23吋。陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」
繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」
陳霈錤香港小姐2023泳裝｜佳麗檔案
|入圍編號
|10
|全名
|陳霈錤
|英文名
|Hera Chan
|IG
|herachc
|年齡
|25歲
|三圍
|32, 23, 34½
|身高
|166cm
|體重
|50.4kg
|地區
|香港
|職業
|小學教師
|學歷
|香港大學文科碩士
陳霈錤香港小姐2023泳裝｜視帝譚俊彥大讚10號佳麗陳霈錤有氣質
16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部。16位佳麗先後以四個不同造型亮相在度假區內宴會廳舉行的《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為8月27日晚舉行的《2023香港小姐競選決賽》先作熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。
胡定欣受訪時笑指子璇有劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到下塌酒店gym room跑步：「另外我今朝七點就起咗身，第一時間拉開窗簾欣賞個長沙灘，個陽光又喺正我眼前，好靚。」譚俊彥則表示喜歡10號陳霈錤：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」並笑言期待之後在劇組能與16位佳麗再有緣碰面。至於擔任大會司儀的黎諾懿，則自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna與Hera而自覺尷尬；而同為港姐出身的麥美恩，則坦言很戥16位師妹開心：「佢哋終於可以衝出香港，代表香港做親善嘢，好好呀。」
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