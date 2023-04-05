51歲陳霽平晒白滑淡妝近照 疑旅居日本做英文YouTuber

1995年參選港姐出身的陳霽平（Maria）現年51歲，離巢TVB多年，並轉型做Slask一族，既會做專業司儀，又會網上開班教英文發音，更分別有兩條YouTube頻道，一條教人英文，另一條就拍片介紹日本旅遊飲食，雖然影片不見她的樣貌，但由她招牌式英文做旁白介紹，每隔數天就會更新影片，全部是日本餐廳、酒店或文化介紹，懷疑她已移居日本。2019年打後曾一度暫停更新IG長達三年的陳霽平，直至去年中才再疏落地更新了一兩次IG。不過最近兩個月，陳霽平卻一連在IG發了三個Post，最新一張是分享自己用手托住BB刺蝟的近鏡照片，看到她皮膚依然白滑，淡妝更顯得清麗可人，完全不似已經51歲的年紀，獲網民大讚保養得宜。