51歲陳霽平晒白滑淡妝近照 疑旅居日本做英文YouTuber
西梅汁廣告成生招牌 拍劇演宮女寶嬋最多人識
說起陳霽平，應該大家最有印象是她當年拍了一個澳洲西梅汁飲品廣告，令人差點以為她的英文名叫Sunraysia。除了廣告之後，陳霽平亦在無綫拍了不少經典劇集，其中最為人熟識必定是2004年《金枝慾孽》中飾演宮女寶嬋一角，她在小紅書的帳號亦以「寶嬋．陳霽平」作名號。
離巢TVB曾攻美國影壇 轉戰港視拍三劇
其實陳霽平2008年拍完《珠光寶氣》之後，正式離開無綫回復自由身，曾飛到美國參演由奧利華史東（Oliver Stone）執導的電影《殊不簡單》（W.）飾演女兵，及後又加盟香港電視網絡，連拍了《我阿媽係黑玫瑰》、《三面形醫》、《第二人生》等多個劇集，亦主持了《食的秘密》，可惜港視開台失敗，她最後演出港台劇集《我的家庭醫生II》（2016）後，便沒有參與任何影視作品演出，僅間中出席品牌活動。
學霸才女精通五國語言 圈中隱形富婆
讀書時期是高材生的陳霽平，小學畢業就到美國升讀中學，其後轉到加拿大的多倫多大學主修商業及心理學，回流香港後在中文大學修畢傳理系碩士，並擔任助教，精通英語、國語、日語、西班牙語及法語，非常厲害。2005年已開始推出英文教學書，2013年就與企業合作推出英語教學應用程式，並兼任補習老師，偶然會擔任活動司儀，又設有個人YouTube頻道，用英文介紹旅遊飲食，曾被指是圈中隱形富婆。
四段情無疾而終
雖然有高學歷又有美貌，但陳霽平情路卻波折重重，多年來雖然曾傳出不少戀情，包括02年曾與大律師韓尚志被拍到十指緊扣行街，其後又與經常拍檔做司儀的藝人黃子雄傳緋聞，最為人熟悉應是09年被拍到與趙世曾侄兒趙式言回家傳同居，其後二人經常結伴出席活動，但拍拖兩年後感情告終，陳霽平其後又被拍到與前亞視執行董事盛品儒在街頭濕吻，可惜最終都未有着落。
疑長居日本曾中招 介紹日本防疫
未知是否因陳霽平的姐姐早年嫁到日本有關，近年陳霽平疑似長居日本，她經營的旅遊YouTube頻道，就經常以英文分享日本飲食、旅遊資訊，更在疫情期間不斷更新日本的防疫措施情況！不過陳霽平仍不時回港工作，去年聖誕更拍片在小紅書出Post介紹香港聖誕燈飾。另一條教英文的頻道，在疫情期間不時介紹英文書，但之後就沒有再更新了。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！