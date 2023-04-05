陳霽平 淡妝

51歲陳霽平晒白滑淡妝近照 疑旅居日本做英文YouTuber

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1995年參選港姐出身的陳霽平（Maria）現年51歲，離巢TVB多年，並轉型做Slask一族，既會做專業司儀，又會網上開班教英文發音，更分別有兩條YouTube頻道，一條教人英文，另一條就拍片介紹日本旅遊飲食，雖然影片不見她的樣貌，但由她招牌式英文做旁白介紹，每隔數天就會更新影片，全部是日本餐廳、酒店或文化介紹，懷疑她已移居日本。2019年打後曾一度暫停更新IG長達三年的陳霽平，直至去年中才再疏落地更新了一兩次IG。不過最近兩個月，陳霽平卻一連在IG發了三個Post，最新一張是分享自己用手托住BB刺蝟的近鏡照片，看到她皮膚依然白滑，淡妝更顯得清麗可人，完全不似已經51歲的年紀，獲網民大讚保養得宜。

陳霽平 淡妝 陳齋平久未更新IG，忽然貼出一張與刺蝟BB合照的大頭相，淡妝清麗容貌，即被指與51歲年齡不符。
陳齋平久未更新IG，忽然貼出一張與刺蝟BB合照的大頭相，淡妝清麗容貌，即被指與51歲年齡不符。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 陳霽平上月亦有貼自己賞櫻的照片。
陳霽平上月亦有貼自己賞櫻的照片。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 陳霽平上月亦有貼自己賞櫻的照片。
陳霽平上月亦有貼自己賞櫻的照片。（圖片來源：[email protected]

西梅汁廣告成生招牌 拍劇演宮女寶嬋最多人識

說起陳霽平，應該大家最有印象是她當年拍了一個澳洲西梅汁飲品廣告，令人差點以為她的英文名叫Sunraysia。除了廣告之後，陳霽平亦在無綫拍了不少經典劇集，其中最為人熟識必定是2004年《金枝慾孽》中飾演宮女寶嬋一角，她在小紅書的帳號亦以「寶嬋．陳霽平」作名號。

陳霽平 淡妝 當年陳霽平為西梅汁拍廣告，其標準英文讀音讀出品牌名稱成為其經典作之一。
當年陳霽平為西梅汁拍廣告，其標準英文讀音讀出品牌名稱成為其經典作之一。（圖片來源：電視廣告截圖）
陳霽平 淡妝 有人以為Sunraysia是陳霽平的英文名。
有人以為Sunraysia是陳霽平的英文名。（圖片來源：電視廣告截圖）
陳霽平 淡妝 04年在劇集《金枝慾孽》飾演寶嬋，成為陳霽平的代表作之一。
04年在劇集《金枝慾孽》飾演寶嬋，成為陳霽平的代表作之一。（圖片來源：《金枝慾孽》電視截圖）
陳霽平 淡妝 陳霽平早年因形象健康，曾拍瘦身廣告。
陳霽平早年因形象健康，曾拍瘦身廣告。（圖片來源：電視截圖）

離巢TVB曾攻美國影壇 轉戰港視拍三劇

其實陳霽平2008年拍完《珠光寶氣》之後，正式離開無綫回復自由身，曾飛到美國參演由奧利華史東（Oliver Stone）執導的電影《殊不簡單》（W.）飾演女兵，及後又加盟香港電視網絡，連拍了《我阿媽係黑玫瑰》、《三面形醫》、《第二人生》等多個劇集，亦主持了《食的秘密》，可惜港視開台失敗，她最後演出港台劇集《我的家庭醫生II》（2016）後，便沒有參與任何影視作品演出，僅間中出席品牌活動。

陳霽平 淡妝 陳霽平在08年拍完《珠光寶戲》之後正式離開無綫回復自由身。
陳霽平在08年拍完《珠光寶戲》之後正式離開無綫回復自由身。（圖片來源：《珠光寶戲》電視截圖）
陳霽平 淡妝 2015年陳霽平為港視拍劇及主持節目，惜港視開台失敗，她亦開始絕跡影視創作。
2015年陳霽平為港視拍劇及主持節目，惜港視開台失敗，她亦開始絕跡影視創作。（圖片來源：《食的秘密》電視截圖）

學霸才女精通五國語言 圈中隱形富婆

讀書時期是高材生的陳霽平，小學畢業就到美國升讀中學，其後轉到加拿大的多倫多大學主修商業及心理學，回流香港後在中文大學修畢傳理系碩士，並擔任助教，精通英語、國語、日語、西班牙語及法語，非常厲害。2005年已開始推出英文教學書，2013年就與企業合作推出英語教學應用程式，並兼任補習老師，偶然會擔任活動司儀，又設有個人YouTube頻道，用英文介紹旅遊飲食，曾被指是圈中隱形富婆。

陳霽平 淡妝 陳霽平轉型做專業司儀，因其懂五種語言而收入水漲船高。
陳霽平轉型做專業司儀，因其懂五種語言而收入水漲船高。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 陳霽平有時亦會為一些品牌出介紹Post。
陳霽平有時亦會為一些品牌出介紹Post。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 疫情期間減少IG露面的陳霽平，僅在去年11月再出工作Post。
疫情期間減少IG露面的陳霽平，僅在去年11月再出工作Post。（圖片來源：[email protected]

四段情無疾而終

雖然有高學歷又有美貌，但陳霽平情路卻波折重重，多年來雖然曾傳出不少戀情，包括02年曾與大律師韓尚志被拍到十指緊扣行街，其後又與經常拍檔做司儀的藝人黃子雄傳緋聞，最為人熟悉應是09年被拍到與趙世曾侄兒趙式言回家傳同居，其後二人經常結伴出席活動，但拍拖兩年後感情告終，陳霽平其後又被拍到與前亞視執行董事盛品儒在街頭濕吻，可惜最終都未有着落。

陳霽平 淡妝 年過51的陳霽平保養得宜。
年過51的陳霽平保養得宜。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 年過51的陳霽平保養得宜。
年過51的陳霽平保養得宜。（圖片來源：[email protected]
陳霽平 淡妝 年過51的陳霽平保養得宜。
年過51的陳霽平保養得宜。（圖片來源：[email protected]

疑長居日本曾中招 介紹日本防疫

未知是否因陳霽平的姐姐早年嫁到日本有關，近年陳霽平疑似長居日本，她經營的旅遊YouTube頻道，就經常以英文分享日本飲食、旅遊資訊，更在疫情期間不斷更新日本的防疫措施情況！不過陳霽平仍不時回港工作，去年聖誕更拍片在小紅書出Post介紹香港聖誕燈飾。另一條教英文的頻道，在疫情期間不時介紹英文書，但之後就沒有再更新了。

陳霽平 淡妝 陳霽平有一條YouTube頻道由2011年已開設，近年相隔幾日就貼出新片介紹日本旅遊貼士。
陳霽平有一條YouTube頻道由2011年已開設，近年相隔幾日就貼出新片介紹日本旅遊貼士。（圖片來源：[email protected]
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陳霽平 淡妝 去年10月，陳霽平曾在YouTube Channel中透露在日本中新冠肺炎的話可以怎樣處理。
去年10月，陳霽平曾在YouTube Channel中透露在日本中新冠肺炎的話可以怎樣處理。（圖片來源：[email protected] rainbow）
陳霽平 淡妝 介紹英文書的YouTube頻道，自2021年後就沒有再更新了。
介紹英文書的YouTube頻道，自2021年後就沒有再更新了。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：[email protected][email protected] rainbow、[email protected]、電視截圖、劇照

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