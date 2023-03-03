陳靜騷泳衣相豐滿上圍迫爆罩 下身神秘三角超現形 網民高呼：我要征服陳靜！
陳靜大方公開三點式火辣照 豐滿上圍迫爆惹哄動
陳靜向來火辣，經常都係IG分享自己fit爆身材，昨日（2日）陳靜再下一成，大方在IG分享自己身穿三點式比堅尼的照片，寫道：「旅拍」。照片中可見，陳靜的pose非常撩人，她身穿全黑三點式比堅尼套裝，豐滿上圍完全遮唔住迫爆罩。陳靜的腹部非常窈窕，有明顯的腹肌線條，應該是長年操練的成果。陳靜下身部份非常少布，雙腿內側倒三角形部份都清楚可見，大飽網民眼福！
照片發佈後惹來哄動，粉絲們幾乎是洗版式留言稱讚陳靜窈窕，其好友鄧洢玲（阿旦）更直指：「現場睇更加震撼！」陳靜回覆好友：「我覺得睇你更加天旋地轉地動驚心！」此外近有網民直接指出想征服陳靜。
每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！陳靜開心騷成果
陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：
陳靜玩瑜伽狂騷火辣身材
陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略