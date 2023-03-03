陳靜騷泳衣相豐滿上圍迫爆罩 下身神秘三角超現形 網民高呼：我要征服陳靜！

33歲女藝人陳靜（ Dada ）向來身材苗條，熱衷使用社交網絡，經常在IG分享福利圖，貼出多張健身及做出一字馬的照片，令網民大飽眼福。昨日（2日）陳靜度派福利益網民，在IG上分享了一張身穿三點式比堅尼的照片，大騷自己苗條身材同豐滿上圍。網民反應非常熱烈，幾乎洗版式留言稱讚，連她的好友鄧洢玲（阿旦）都忍不住留言戲言她！