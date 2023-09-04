34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！
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34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！
陳靜大騷人魚線加事業線
陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」
陳靜低胸背心跑步 「彈彈波」成功吸引網民眼球
雖然陳靜到咗泰國布吉旅行，但係依然不忘做運動keep fit，順便大派福利明益網民。昨天（6日）陳靜在IG分享了自己穿着低胸背心跑步嘅影片，寫道：「run with me！」而陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣，網民都直指睇得非常過癮！影片流出後網民爭先恐後留言，表示想同女神接觸：「好想可以陪妳跑」、「正呀喂」、「美美噠！」
陳靜運動派福利系列：每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！開心騷成果
陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：
陳靜運動派福利系列：玩瑜伽騷火辣身材
陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@dadachan