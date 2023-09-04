陳靜 人魚線

34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！

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34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！

陳靜 人魚線 陳靜 陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！
陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜大騷人魚線加事業線

陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃‍♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」

陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜低胸背心跑步 「彈彈波」成功吸引網民眼球

雖然陳靜到咗泰國布吉旅行，但係依然不忘做運動keep fit，順便大派福利明益網民。昨天（6日）陳靜在IG分享了自己穿着低胸背心跑步嘅影片，寫道：「run with me！」而陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣，網民都直指睇得非常過癮！影片流出後網民爭先恐後留言，表示想同女神接觸：「好想可以陪妳跑」、「正呀喂」、「美美噠！」

陳靜 人魚線 陳靜 一齊跟住陳靜起跑。
一齊跟住陳靜起跑。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！
陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 近距離的「彈彈波」。
近距離的「彈彈波」。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 陳靜終於跑到攰啦！
陳靜終於跑到攰啦！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜運動派福利系列：每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！開心騷成果

陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：

陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。
增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜運動派福利系列：玩瑜伽騷火辣身材

陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。

陳靜 人魚線 陳靜 DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
同老師一起玩雙人瑜伽，強攻深蹲動作練出美臀。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 人魚線 陳靜 DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。
DaDa 成績驕人。（圖片來源：IG@dadachan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@dadachan

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