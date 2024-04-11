35歲Dada陳靜拉低褲頭大騷超強腹肌 不科學極品身形震撼網民
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陳靜（Dada）上月底剛踏入35歲，雖然年齡有所增長，但其身材依然保持完美，從模特兒轉型為演員的她，近年電影一部接一部地拍，但她仍不忘抽空操練身形，並不時拍片同網民分享其健身成果！
Dada陳靜 分享健身成果驚艷網民
Dada經常在社交平台上發布她的日常生活和健身短片，近日她就上傳了一段在gym room展示完美身材的短片，片中穿著一身運動Bra Top配短外套和瑜伽褲的她，拉低褲頭展示出其超強的腹肌和馬甲線，引來網友們驚嘆不已。
Dada陳靜親解收獲完美身形原因
Dada在配文中寫道：「There is no gain without pain, but pain is temporary and gain is forever. （沒有痛苦就沒有收穫，但痛苦是暫時的，收穫是永遠的。）」表達出她對健身的堅持和哲學，也親自解釋了她能收獲完美身形的原因。
網民熱議Dada陳靜身材「不科學」
Dada的這段短片在網上引起了熱烈討論，許多網民紛紛留言讚美她的身材：「簡直是完美」、「偶像」、「這身材是真實存在的嗎？」、「所以你嘅體脂係幾多？」等，又直指她能夠瘦身不瘦胸違反了物理定律：「比例太唔科學！」
重溫Dada公開澳洲行絕密福利 沙灘大解放狂騷噴血S形曲線
Dada早前曾飛去澳洲墨爾本觀看網球賽事，並在IG公開澳洲行的絕密福利！影片開始她身穿一條白色長裙，展示了豐滿上圍和白皙背部，而後轉的瞬間已換上一套了噴血三點式，大曬迷人纖腰和誘人長腿，還有火辣的馬甲線。不過最吸引人的莫過於她那遮也遮不住的驕人上圍，即使穿上三點式亦露出南半球。睇到網民嘩嘩聲：「做gym嘅成果」、「最強Body」、「太犯規了」、「不得了」。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@dadachan