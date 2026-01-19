36歲陳靜連日峇里運動派福利 低胸運動背心高舉大啞鈴 網民睇到心心眼

36歲前𡃁模陳靜（Dada） 一向出名樣靚身材正，曾是𡃁模出身的她近年成功上位，轉型做實力派演員，片約接個不停，生活過得相當優哉優哉。不過即使經常「食好西」，她依然保持Fit爆身形，全因勤力做運動。日前她在社交平台分享做運動片段，穿上低胸運動背心大玩健身器械，豐滿上圍配纖腰蜜桃臀，身形靚到不科學，網民睇到心心眼！