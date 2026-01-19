36歲陳靜連日峇里運動派福利 低胸運動背心高舉大啞鈴 網民睇到心心眼
36歲前𡃁模陳靜（Dada） 一向出名樣靚身材正，曾是𡃁模出身的她近年成功上位，轉型做實力派演員，片約接個不停，生活過得相當優哉優哉。不過即使經常「食好西」，她依然保持Fit爆身形，全因勤力做運動。日前她在社交平台分享做運動片段，穿上低胸運動背心大玩健身器械，豐滿上圍配纖腰蜜桃臀，身形靚到不科學，網民睇到心心眼！
Dada低胸運動背心操練大啞鈴
陳靜在健身房穿上貼身低胸運動背心，展現完美曲線。片段中見她在大型健身房內大玩多個器械，更高舉大啞鈴展現力量，絕對是「力」的表現。除了重量訓練，她亦有進行HIIT以及平板支撐運動，運動種類相當多樣化。整個過程中，她的豐滿上圍配小纖腰再加蜜桃臀的完美身形，十分吸睛，難怪網民大讚身材100分！
陳靜big ball蕩漾網民心心眼
片段中最令網民印象深刻的，莫過於陳靜踩單車做運動的畫面。她穿著緊身運動服踩單車，身形曲線畢露，網民直言「真係睇到心心眼」。加上她一向以好身材見稱，今次再度在社交平台派福利，自然引來大批網民留言讚賞，紛紛大讚她的身材太不科學。
每日至少一種運動鍛煉意志力
陳靜曾在訪問中大談做運動的好處，她笑言：「每一日我都會盡量選擇至少一種運動鍛煉，除咗鍛煉肌肉之外，最重要係鍛煉人嘅意志力、自控力，成個人都會有滿滿嘅正能量，絕對係一種財富。」正因為她如此勤力做運動，才能在36歲仍然保持如此完美的身形，成為不少女性的健身目標。
網民大讚身材100分太不科學
陳靜的健身片段一出，網民紛紛留言大讚：「身材100分！」、「好有力」、「真係睇到網友心心眼」等。不少網民都對她的完美身形感到驚嘆，直言「這身材被指太不科學」。作為前𡃁模出身的她，一向以樣靚身材正見稱，成功由宅男女神轉型做實力派演員，近年在影壇發展成績相當不錯，而她亦不時在社交平台分享生活點滴和性感福利圖，深受粉絲喜愛。
圖片來源：IG@dadachan資料或影片來源：原文刊於新假期