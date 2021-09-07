陳靜事隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
陳靜（Dada）當年憑《低俗喜劇》徐家欣一角勇奪金像獎最佳女配角，其中一幕她以角色「爆炸糖」為杜汶澤提供服務最為經典。事隔9年Dada重演「爆炸糖」一幕，更爆出現實中原敘真有其人！
文：東方新地 ｜圖：電影《低俗喜劇》截圖、YouTube頻道《圓桌德州撲克》 截圖
憑「爆炸糖」勇奪最佳女配角
2012年陳靜（Dada）憑《低俗喜劇》徐家欣一角，成功擊敗邵音音、金燕玲、范曉萱及江一燕等人，勇奪金像獎最佳女配角。其中一幕Dada在車上含住滿口爆炸糖埋牙為杜汶澤提供服務，用絕頂口技搞到杜監製欲仙欲死一幕最為經典。之後Dada亦成功一舉成名，集中火力在大銀幕發展，演技更備受各方肯定。
現實中真有其人
近日Dada獲邀在Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍（師兄）和谷德昭主持的YouTube頻道《圓桌德州撲克》做嘉賓，大玩撲克遊戲。可惜Dada最後不敵師兄，要接受大懲罰，谷德昭要求Dada重演《低俗喜劇》中「爆炸糖」的一幕，令經典再現人間！事隔9年，Dada回憶起當年拍攝《低俗喜劇》是她從影以來最大尺度的演出，並說：「呢樣嘢都令到之後好多人問我有冇（試過），其實根本好多人試咗啦？」。至於主持問到Dada「爆炸糖」是誰人的主意？她竟爆出現實中真有其人：「佢哋話係某人嘅經驗，好似唔係圈內人嚟！」不過三位男主持聽完唔多收貨，即時噓聲四起。