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陳靜事隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！

東方新地 - 娛聞

陳靜（Dada）當年憑《低俗喜劇》徐家欣一角勇奪金像獎最佳女配角，其中一幕她以角色「爆炸糖」為杜汶澤提供服務最為經典。事隔9年Dada重演「爆炸糖」一幕，更爆出現實中原敘真有其人！

文：東方新地 ｜圖：電影《低俗喜劇》截圖、YouTube頻道《圓桌德州撲克》 截圖

陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
事隔9年，陳靜（Dada）重演「爆炸糖」一幕。（圖片來源：陳靜 IG）

憑「爆炸糖」勇奪最佳女配角

2012年陳靜（Dada）憑《低俗喜劇》徐家欣一角，成功擊敗邵音音、金燕玲、范曉萱及江一燕等人，勇奪金像獎最佳女配角。其中一幕Dada在車上含住滿口爆炸糖埋牙為杜汶澤提供服務，用絕頂口技搞到杜監製欲仙欲死一幕最為經典。之後Dada亦成功一舉成名，集中火力在大銀幕發展，演技更備受各方肯定。

陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
陳靜（Dada）當年憑《低俗喜劇》徐家欣一角，勇奪金像獎最佳女配角。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
「爆炸糖」一幕最為經典。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
Dada為杜汶澤在車上提供服務。（圖片來源：電影《低俗喜劇》截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
狂隊爆炸糖。（圖片來源：電影《低俗喜劇》截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
《低俗喜劇》算係Dada的成名作。（圖片來源：電影《低俗喜劇》截圖）

現實中真有其人

近日Dada獲邀在Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍（師兄）和谷德昭主持的YouTube頻道《圓桌德州撲克》做嘉賓，大玩撲克遊戲。可惜Dada最後不敵師兄，要接受大懲罰，谷德昭要求Dada重演《低俗喜劇》中「爆炸糖」的一幕，令經典再現人間！事隔9年，Dada回憶起當年拍攝《低俗喜劇》是她從影以來最大尺度的演出，並說：「呢樣嘢都令到之後好多人問我有冇（試過），其實根本好多人試咗啦？」。至於主持問到Dada「爆炸糖」是誰人的主意？她竟爆出現實中真有其人：「佢哋話係某人嘅經驗，好似唔係圈內人嚟！」不過三位男主持聽完唔多收貨，即時噓聲四起。

陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
Dada近日獲邀在Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍（師兄）和谷德昭主持的YouTube頻道《圓桌德州撲克》做嘉賓。（圖片來源：YouTube頻道《圓桌德州撲克》 截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
Dada接受大懲罰，被谷德昭要求重演《低俗喜劇》中「爆炸糖」的一幕。（圖片來源：YouTube頻道《圓桌德州撲克》 截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
眼神不輸當年。（圖片來源：YouTube頻道《圓桌德州撲克》截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
好投入。（圖片來源：YouTube頻道《圓桌德州撲克》截圖）
陳靜隔9年重演「爆炸糖」一幕 大爆現實中真有其人！
到戲肉部分，谷德昭揞住心口表示頂唔順。（圖片來源：YouTube頻道《圓桌德州撲克》截圖）

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