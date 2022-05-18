33歲陳靜狂做Gym贏了馬甲線輸掉上圍？ 網民：縮晒水，陰公
陳靜(Dada）作為昔日「百果園E神」，其澎湃上圍令網民留下深刻象。近年她積極健身，IG不時出post晒馬甲線展示努力成果，網民都睇到心心眼。不過，日前她post出泳衣相上圍疑似縮水，令網民慨嘆「陰功」。
陳靜疑似上圍縮水 網民慨嘆：陰功！
陳靜日前出post分享游水鍛練的照片，當然不少得泳衣自拍，她身穿一件一頭緊身泳衣彎腰向前自拍，線條緊緻身材fit到漏，不過昔日澎湃上圍卻消失，疑似上圍縮水，網民留言：「會唔會太瘦呢！」、「對X縮晒水，真係陰功」。見到陳靜post相晒身材，網民鮮有以失望態度回應，不過有留意開的fans都會知道她近年積極健身，結實的腹肌令男士女士都大感羨慕。
封胸做實力派 「E神」只能回味
DaDa陳靜近年刻意封胸轉型做實力影星，由𡃁模、艷星到電影演員的陳靜DaDa，在疫情下，仍然是多產藝人，近年拍過的電影包括《家有囍事2020》、《Baby復仇記》、《G風暴》及《焚身 》。
每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！陳靜DaDa開心騷成果
陳靜近一年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：
戒鹽戒油戒糖 去年持續鍛鍊至今
由去年開始DaDa已經勤力更新做爆汗運動報告，就連飲食習慣都大幅度改變，佢亦好大方分享心得：
這兩個月下了很大的決心，從飲食，例如戒鹽戒油戒糖，令我可以享受到食物的原有味道，其實每種天然嘅食材原本有佢獨特嘅味道加太多調味料實在太可惜了 、以及生活作息，堅持每天做運動。這些改變已經變成了我的生活習慣，簡單的一步一步你會發現身體不停會作出回應去鼓勵你💪🏻 繼續加油！