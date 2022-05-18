33歲陳靜狂做Gym贏了馬甲線輸掉上圍？ 網民：縮晒水，陰公

陳靜(Dada）作為昔日「百果園E神」，其澎湃上圍令網民留下深刻象。近年她積極健身，IG不時出post晒馬甲線展示努力成果，網民都睇到心心眼。不過，日前她post出泳衣相上圍疑似縮水，令網民慨嘆「陰功」。