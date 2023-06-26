34歲Dada陳靜突然暴瘦 疑減肥過度凸出整排肋骨
突然暴瘦疑減肥走火入魔
Dada昨日在IG分享寫真照，穿上黑色比堅尼的她在女攝影師的鏡頭前擺甫士，向住大海閉着眼舉高雙手。雖然展示出完美S形曲線，但整排肋骨都明顯凸了出來，令不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她現時的身形過瘦。事實上，Dada一直非常堅持做運動鍛煉身材，她曾經透露過自己的減肥心得，每日跑5公里、40分鐘HIIT（高強度間歇式訓練）、38分鐘瑜伽和6分鐘平板支撐，並向網民分享自己的減肥餐單，包括烚蛋、藍莓、乳酪等等，她更激讚紫薯是高抗氧化低脂的優質澱粉：「瘦得好快。」
陳靜低胸背心跑步 「彈彈波」成功吸引網民眼球
雖然陳靜到咗泰國布吉旅行，但係依然不忘做運動keep fit，順便大派福利明益網民。昨天（6日）陳靜在IG分享了自己穿着低胸背心跑步嘅影片，寫道：「run with me！」而陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣，網民都直指睇得非常過癮！影片流出後網民爭先恐後留言，表示想同女神接觸：「好想可以陪妳跑」、「正呀喂」、「美美噠！」
陳靜運動派福利系列：每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！開心騷成果
陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：
陳靜運動派福利系列：玩瑜伽騷火辣身材
陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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