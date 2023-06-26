陳靜 dada

34歲Dada陳靜突然暴瘦 疑減肥過度凸出整排肋骨

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現年34歲的陳靜（ Dada ）向來擁有驕人身材，經常在IG毫不吝嗇地分享自己的性感照片派福利，熱衷做運動的她亦會大方分享自己健身的過程，展露出健康性感的一面。然而，Dada昨日（25日）上載了一張泳衣照，身上明顯露出一排「排骨」，與之前有肉地的身形有着極大差異，引起網民熱烈討論。

陳靜 dada Dada向來出名身材好好。
Dada向來出名身材好好。 （圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！
陳靜經常都會喺IG分不經意露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
Dada向來擁有令人羨慕的魔鬼身形。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada Dada是健康性感的代表。
Dada是健康性感的代表。（圖片來源：[email protected]

突然暴瘦疑減肥走火入魔

Dada昨日在IG分享寫真照，穿上黑色比堅尼的她在女攝影師的鏡頭前擺甫士，向住大海閉着眼舉高雙手。雖然展示出完美S形曲線，但整排肋骨都明顯凸了出來，令不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她現時的身形過瘦。事實上，Dada一直非常堅持做運動鍛煉身材，她曾經透露過自己的減肥心得，每日跑5公里、40分鐘HIIT（高強度間歇式訓練）、38分鐘瑜伽和6分鐘平板支撐，並向網民分享自己的減肥餐單，包括烚蛋、藍莓、乳酪等等，她更激讚紫薯是高抗氧化低脂的優質澱粉：「瘦得好快。」

陳靜 dada Dada在女攝影師的鏡頭前擺甫士。
Dada在女攝影師的鏡頭前擺甫士。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 雖然Dada展示出完美S形曲線，但卻連整排肋骨都明顯凸了出來，令不少網民都很表示她的健康狀況，認為她現時的身形過瘦。
雖然Dada展示出完美S形曲線，但整排肋骨都明顯凸了出來，令不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她現時的身形過瘦。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada Dada在IG分享寫真照。
Dada在IG分享寫真照。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada Dada激讚紫薯是高抗氧化低脂的優質澱粉，是「瘦得好快」的食物。
Dada激讚紫薯是高抗氧化低脂的優質澱粉，是「瘦得好快」的食物。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada Dada平時都食得很清淡。
Dada平時都食得很清淡。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 分享自己健身的過程。
分享自己健身的過程。（圖片來源：[email protected]

陳靜低胸背心跑步 「彈彈波」成功吸引網民眼球

雖然陳靜到咗泰國布吉旅行，但係依然不忘做運動keep fit，順便大派福利明益網民。昨天（6日）陳靜在IG分享了自己穿着低胸背心跑步嘅影片，寫道：「run with me！」而陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣，網民都直指睇得非常過癮！影片流出後網民爭先恐後留言，表示想同女神接觸：「好想可以陪妳跑」、「正呀喂」、「美美噠！」

陳靜 dada 陳靜 一齊跟住陳靜起跑。
一齊跟住陳靜起跑。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！
陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 近距離的「彈彈波」。
近距離的「彈彈波」。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 陳靜終於跑到攰啦！
陳靜終於跑到攰啦！（圖片來源：[email protected]

陳靜運動派福利系列：每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！開心騷成果

陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：

陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]
陳靜 DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。
增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜
（圖片來源：[email protected]

陳靜運動派福利系列：玩瑜伽騷火辣身材

陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。

陳靜 DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
同老師一起玩雙人瑜伽，強攻深蹲動作練出美臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。
獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 另一日不停提腿，都係主力操翹臀。
另一日不停提腿，都係主力操翹臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
陳靜 dada 陳靜 為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。
當年為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。
DaDa 成績驕人。（圖片來源：[email protected]

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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