34歲Dada陳靜突然暴瘦 疑減肥過度凸出整排肋骨

現年34歲的陳靜（ Dada ）向來擁有驕人身材，經常在IG毫不吝嗇地分享自己的性感照片派福利，熱衷做運動的她亦會大方分享自己健身的過程，展露出健康性感的一面。然而，Dada昨日（25日）上載了一張泳衣照，身上明顯露出一排「排骨」，與之前有肉地的身形有着極大差異，引起網民熱烈討論。