陳靜DaDa擲2千萬買特色戶 入行14年搬足10次屋 明言有興趣「被照顧」

現時33歲的陳靜（DaDa）一向篤信風水，去年她為旺事業更聽師傅話，搬入西九龍一間千萬風水屋，但她表示這間屋只能住1年就要搬走，日前她便豪擲逾2,200萬港元，買入大角咀一間頂層連天台及平台的特色戶，她在接受傳媒訪問時，直言今次物業係同家姐一齊夾份買，目的除了為住得舒服些，也是為了給姨甥女有更大的居住空間。