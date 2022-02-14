DaDa陳靜收365枝紅玫瑰花 網民傷心追問：被求婚了？
偽單身DaDa情人節收大花束
現年32歲的DaDa陳靜當年以𡃁模身份出道，影過性感寫真，近年全力進軍影壇，工作量愈來愈多，人氣大旺﹗靚女多人追，不過DaDa陳靜時刻表現以事業為重﹗在情人節當日卻突然大晒收到超級大花束，她透露有足足365枝玫瑰，花上插了「Be Mine」牌，而DaDa一臉冧樣攬住花束，即惹來被求婚疑雲。
不少網民紛紛追問「女神唔係要宣布被求婚啩﹗」、「接受唔到你要封盤﹗」、「有人求婚成功？」等等﹗DaDa沒有回應，女神的感情狀況，大家都是最關注的﹗
陳靜DaDa入圍全球百大美女排行榜 唯一香港代表
陳靜DaDa身材出眾，是不少宅男心目中的女神，去年DaDa憑靚樣揚威國際，入圍「全球百大美女帥哥排行榜」，暫時成為唯一一位香港女星，原來DaDa已是第三度入圍這排行榜，靚樣受肯定﹗陳靜DaDa成功入圍美國電影網站TC Candler一年一度的「全球百大美女帥哥排行榜」，DaDa是唯一一個香港女星打入排名榜，DaDa在TC Candler留言道謝，獲官方回覆指她為人親切，入圍是實至名歸的﹗
陳靜DaDa原來已是第三度入圍，12年首度入圍，相隔八年後2020年二度入排行榜，排名第44位，去年是第三度入圍﹗韓國代表有女星IU、周子瑜、TWICE的成員Sana湊崎紗夏、 韓國女子組合EVERGLOW成員王怡人。內地女星迪麗熱巴，男星有肖戰等。
入圍「全球百大美女帥哥排行榜」名單：
33E陳靜胸圍底褲拍片派福利
陳靜DaDa繼之前出po揭操出蜜桃臀之秘技後，又密密出po幫大家解悶兼消暑，最新力作大晒減肥成功，最重要瘦身但六吋深事業線仍然健在，除了內衣街拍黑白照，仲喺尖東新酒店 K11-artus 影咗一輯「青筋波」床照！網民睇到話靚到犯規爭住要舉報﹗
陳靜DaDa索Body逐格睇：
黑白索爆寫真打頭陣
留家抗疫唔係打機就係碌手機，陳靜DaDa為粉絲設想，又為大家喺炎夏又鬱悶的日子消消暑，連發多個黑白相特集，DaDa著住吊帶內衣，露出長長的事業線，下穿優閒長褲而褲頭跌到落盆骨以下，DaDa話因為辛苦減肥成功點都要晒吓！
減肥成功DaDa：瘦咗少少畀我索啦﹗
最利害係可以瘦身唔瘦胸，E級上圍仍然屹立不倒，六寸長事業線相當養眼，不過輯相太惹火，網民留言話太犯規要舉報，即時引來DaDa秒回：「忍唔住要覆你，唔好呀﹗」能夠得到女神親自回話，唔少網民有樣學樣話要舉報，DaDa都留言跪求大家唔好咁做，當然網民只係講笑，不過DaDa見留言如此踴躍，連續幾天將呢輯黑白照貼出來等大家大飽眼福。
據知呢輯黑白相喺係香港昂船洲大橋橋底拍攝，當日專業的DaDa同攝影師好友陳杰落車拍攝，拍了不到一小時把DaDa最索一面呈現出來，DaDa自嘲：「寶到未老，我。」而好友王敏奕亦留言：「索到已經唔知講咩好﹗」DaDa即回覆：「瘦咗少少畀我索少少啦。」
陳靜DaDa加操練成蜜桃臀
E奶陳靜身材冠絕娛樂圈，近年刻意封胸，唔係咁易晒畀大家睇，早前留家抗疫嘅佢，勤做運動無偷懶，重點密操蜜桃臀，練成渾圓翹臀非一朝一日之事。陳靜DaDa一連兩日出po晒玩瑜伽，穿上白色貼身舞衣的DaDa更凸顯她激凸身材，DaDa跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，DaDa拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地，而DaDa亦晒出自己獨自苦練的過程，她輕易向後捉住腳然後烏身，大晒身體柔弱度，又展示如芭蕾舞的姿態，相當優雅。
苦練蜜桃臀的DaDa不忘發放正能量：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」、「快樂屬於你自己。」不過網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。
陳靜DaDa穿窿泳衣漏E奶遊船河
DaDa陳靜近年刻意收起E奶，轉營做實力影星，剛拍完電影《焚身》的 DaDa近日和友人遊船河，上穿開胸穿窿泳衣，下身配熱牛，雖然瘦身成功的確DaDa明顯縮胸，但仍然有漏奶效果，非常火辣辣。由𡃁模、艷星到電影演員的陳靜DaDa，在疫情下，仍然是多產藝人，今年拍過的電影包括《家有囍事2020》、《Baby復仇記》、《G風暴》以及剛煞科的《焚身 》。
DaDa趁著休閒，跟女友遊船河，雖然近年刻意封胸的DaDa未如以往以三點式上陣，但上身一件穿窿泳衣，其澎湃上圍幾乎奪衫而出，效果震撼，成功吸引Like，連女人睇見到嘩嘩聲紛紛留言「太正」、「好耐冇見過咁大膽嘅 DaDa」，連王敏奕都留言「流鼻血﹗」，王君馨亦留言「害羞」。物以罕為貴，一張漏奶相引起極大回響，相隔兩日再貼多幾款船河相，再次引來瘋狂留言讚索﹗辣﹗正﹗
長長秀髮半遮，約隱約現好誘人。
點擊下圖回顧陳靜經典靚相
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