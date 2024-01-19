34歲陳靜病癒火速做gym 魔鬼身材連TVB視后都like！
陳靜病癒即做gym
陳靜日前在社交平台分享自己做gym的短片，並配文稱：「流感病咗成十日，今日終於有力當然要盡情郁」，又提醒大家要注意身體，十分貼心！
而陳靜分享的影片中，她以粉色運動背心出鏡，大騷澎湃的上圍，以及fit到漏的腹肌，獲網民大讚：「簡直係S型身材界嘅天花板」、「視覺效果好好」、「有樣有身材」！連視后佘詩曼和運動達人Coffee，都忍唔住留言大讚！
陳靜胸前幼帶超誘人
陳靜在社交平台上分享了一段對鏡的自拍影片，除了複式豪宅引關注外，Dada的身材更令大家無法移開眼鏡！陳靜身穿超貼身的運動服裝示人，除了展示了一雙長腿外，更大方騷傲人的上圍，而胸前蠱惑的窿更引起網民激讚：「真係人都癲，正到癲正到爆正到暈啊」、「會唔會太正？…..完美比例」、「大佬，睇到血都噴埋呀⋯⋯點搞」、「索到爆，又fit又有身材」！
陳靜完美身材迷倒一眾女藝人
陳靜的超完美身材除了獲網民大讚外，更引來不少的女藝人留言，當中包括李芯駖（Sumling）@COLLAR、王敏奕、謝安琪以及吳紫韻等人，紛紛大讚陳靜練成的fit爆身材！
34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！
34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！
陳靜大騷人魚線加事業線
陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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