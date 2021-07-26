陳靜DaDa入行13年搬10次 進駐千萬風水屋 新屋超大衣帽間曝光

接連與施念慈續約及與古天樂簽了3年電影合約的陳靜（DaDa），除了密密接拍新戲外，日前又以超Deep V晚裝上陣拍攝美容廣告，事業運愈發暢旺，原來DaDa一向篤信風水，她透露自己入行13年以來已搬過10次屋，近日她為旺事業更聽師傅話，搬入西九龍一間千萬的風水屋，但她表示這間屋只能住1年就要搬走！

文：東方新地｜圖：陳靜FB、IG、微博圖片