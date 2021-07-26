陳靜DaDa入行13年搬10次 進駐千萬風水屋 新屋超大衣帽間曝光
接連與施念慈續約及與古天樂簽了3年電影合約的陳靜（DaDa），除了密密接拍新戲外，日前又以超Deep V晚裝上陣拍攝美容廣告，事業運愈發暢旺，原來DaDa一向篤信風水，她透露自己入行13年以來已搬過10次屋，近日她為旺事業更聽師傅話，搬入西九龍一間千萬的風水屋，但她表示這間屋只能住1年就要搬走！
文：東方新地｜圖：陳靜FB、IG、微博圖片
陳靜 DaDa 性感拍廣告吸金
現年32歲的陳靜（DaDa）近日與施念慈續簽3年經理人合約，穩袋高達7位數字酬勞，又與古天樂簽了3年電影合約，密密接拍新戲，近日考獲了瑜伽導師牌的DaDa，日前又以超Deep V晚裝及吊帶運動裝上陣拍攝美容廣告，大Sell其34E「胸器」和Fit爆身材！
在2008年出道後，DaDa曾以「𡃁模」身份推出過性感寫真集，2013年憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角贏得金像獎最佳女配角獎彈起，隨後卻因情緒問題一度宣布退出娛樂圈，及後又曾因患上耳水不平衡而被迫休息一年。
放棄兒女私情
DaDa與經理人施念慈已合作逾10年，DaDa直言好感激施念慈對她當年的任性及生病時都非常包容同體諒，更大讚她是一個可信、可靠的屋企人，因此決定和對方旗下的「天加一」續約3年，同時又與古天樂旗下的「天下一」簽下3年電影合約。
決心專注事業發展的DaDa更宣布要實行「3不」政策，即為「不拍拖、不結婚、不生仔」，她笑言在近幾年內不拍拖、不結婚係完全無問題，因為拍戲對她來講大於一切，而且無兒女私情可以讓她更專注做好自己喜歡做的事。
新居催旺事業
而講到搬入位於西九龍的千萬風水屋，DaDa笑指自己一向睇開風水，認為寧可信其有。她透露自己入行13年以來已搬過10次，因為玄學師傅指她的命格需要周圍走，而現在搬到新屋居住，全因師傅指新居可以催旺DaDa事業，但她指這間屋也只能住1年就要搬。
DaDa日前在社交網大晒新屋中的衣帽間和浴室布置，相中可見其超大的衣帽間布局似足名店陳列專櫃，展示出大量名牌手袋，此外DaDa也於新居中擺下了風水陣，當中包括有可以激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。