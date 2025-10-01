36歲陳靜IG歐洲大解放曬靚背！撻訂蝕百萬生活依然富貴+網民錯重點：身材真係好靚
36歲女星陳靜（DaDa）近年雖然影視作品不多，但其奢華生活卻絲毫不受影響，更頻頻在社交平台分享周遊列國的靚相，羨煞旁人。近日她再度更新IG，上載多張在西班牙街頭身穿超性感大露背裝的照片，大騷白滑玉背，火辣程度爆燈，隨即引爆網民熱議。不過，在她光鮮亮麗的背後，去年卻驚傳撻訂蝕過百萬，究竟她是怎樣做到生活依然富貴？
陳靜IG歐遊大解放 罕見曬白滑玉背
陳靜最近飛到歐洲享受人生，並在IG上與粉絲分享旅途點滴。其中一輯在西班牙拍攝的照片最為吸睛，相中她穿上一件設計大膽的白色大露背上衣，完美展現出零瑕疵的光滑美背和纖腰，性感指數破表。她更寫下「Stayed for the lighting.」，似乎對當地的陽光和自己的狀態都相當滿意。除了在西班牙街頭打卡，她亦分享了在意大利打高爾夫球的相片，可見其生活相當寫意悠閒，盡顯貴氣一面。
撻訂勁蝕百萬 投資失利無損富貴
雖然陳靜幕前工作減產，但其富貴生活一直備受關注。她在2021年搬入西九龍的千萬風水豪宅，更在2022年豪擲22,880,000港元買入大角咀一個頂層特色單位。然而，去年市況波動，她突然決定撻訂，估計損失超過1,300,000港元訂金。正當外界以為她投資失利會影響生活質素時，從她現時的奢華旅程看來，這次損失對她似乎毫無影響，財力依然雄厚，令人好奇她的收入來源。
網民反應兩極化 激讚身材靚兼演技有進步
陳靜的性感靚相一出，立即引來大批網民留言，反應相當熱烈。大部分網民都將焦點放在她的完美身材上，紛紛大讚：「身形真係好靚」、「性感美」，更有女粉絲表示：「我是女性, 都覺得妳好靚呀~~妳無論長髮短髮..都各有各靚」。同時，也有網民理性分析她的演藝事業，認為她的演技有進步：「佢嘅進步唔係身材,係演技有進步,仲有空間的,加油」。不過，亦有人感嘆：「話咁快就35歲，除咗爆炸糖之外，似乎無乜嘢角色令人有印象……可惜…」。
