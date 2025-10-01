36歲陳靜IG歐洲大解放曬靚背！撻訂蝕百萬生活依然富貴+網民錯重點：身材真係好靚

36歲女星陳靜（DaDa）近年雖然影視作品不多，但其奢華生活卻絲毫不受影響，更頻頻在社交平台分享周遊列國的靚相，羨煞旁人。近日她再度更新IG，上載多張在西班牙街頭身穿超性感大露背裝的照片，大騷白滑玉背，火辣程度爆燈，隨即引爆網民熱議。不過，在她光鮮亮麗的背後，去年卻驚傳撻訂蝕過百萬，究竟她是怎樣做到生活依然富貴？