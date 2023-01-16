陳靜DaDa變臉疑升級「呢度」更出事！網民：似足洋娃娃
陳靜DaDa為TVB做頒獎嘉賓
近年，鮮有在幕前露面的陳靜DaDa日前（8日）就驚喜現身TVB電視城，孖住「神奇小子」馮皓揚為《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「飛躍進步男藝員」和「飛躍進步女藝員」。當晚，DaDa以一身高貴造型現身，長髮披肩的她穿上一條露膊黑色上衣，下身配上白色長裙，露出小蠻腰，獲網民大讚「似足洋娃娃」！
孖「神奇小子」馮皓揚分享入行心得
TVB之所以安排DaDa與羊羊一同頒獎，只因他們二人均曾在首次提名、以新人姿態勇奪《香港電影金像獎》的「最佳女配角」及「最佳男配角」，因此安排他們頒發「飛躍進步男藝員」和「飛躍進步女藝員」，為男女藝員打打氣。DaDa在台上就大談自己的入行心得，謙虛地表示自己雖然已經入行15年，但每次演出時均會抱著「新人學習」的心態，希望能夠持續學習和進步，嬴得不少掌聲。
變樣疑再升級 雙眼似出事？
當年，以性感演出聞名的DaDa驚喜現身，其外貌當然是網民重點關注的事情之一。有網民就坦言，DaDa的外貌與以往略有不同，蘋果肌比以往更飽滿、下巴線條變得更尖更明顯，而鼻樑亦較以往高挺，引來不少網民揣測DaDa疑似變樣「再升級」。不過，有眼利的網民就發現，DaDa的雙眼疑似出事，只因近鏡時，不難發現她的大細眼問題明顯，笑起上來時右眼疑似不能張開，令網民十分擔心！
陳靜DaDa 13年奪金像獎「最佳女配角」
簽古天樂3年電影合約 自從陳靜專注在電影圈發展，甚信風水的她一直自住旺事業的風水屋，年前更與古天樂期下的電影公司簽下3年電影合約，不愁事業發展！她在接受傳媒訪問時指，要努力工作拍戲供樓，笑言「買樓就話『被照顧』，好無聊！」
陳靜DaDa買豪宅不靠男人
投資有道靠磚頭滾磚頭 陳靜入手2千萬豪宅，據指，單位可以飽覽維港景色，陳靜在參觀現樓單位後非常喜歡，即時決定購入！陳靜也非首次入手千萬豪宅，去年已遷入位於西九過千萬的「風水屋」，再早於19歲時，已與家人夾錢入手第一層樓，出售長沙灣及荃灣物業後獲利過400萬！投資有道，果然可以豪言不靠男人，也不怕指「被人照顧」！
陳靜DaDa以破頂價搶買3房特色戶
現年33歲的陳靜DaDa去年以2,288萬港元買入了大角咀一個新盤的頂層特色戶。該單位為3房間隔，實用面積697呎，連213呎天台及106呎平台，以招標形式售出，成交呎價為32,826港元，創下該盤開售以來的成交價和呎價兩項新高。
陳靜DaDa早前就曾在社交網大曬新屋中的衣帽間和浴室布置，相中可見其超大的衣帽間布局似足名店陳列專櫃，展示出大量名牌手袋。此外，DaDa也於新居中擺下了風水陣，當中包括有可以激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。
同家姐夾份買樓
陳靜DaDa接受傳媒訪問時，講到這個新近買入的大角咀單位，DaDa坦言是她和家姐一起買入，主要是想住得舒服些，同時亦想給姨甥女有個更大的居住空間。DaDa表示自己的第一層樓，也是與家姐夾份買入，現時家姐正在幫她打理童裝店和漢堡包店，其中的漢堡包店更即將開到第5間分店。
買樓經驗豐富
先後買過5次樓 陳靜DaDa笑言自己並非出身豪門，現時仍要繼續拍戲供樓，原來DaDa由19歲已開始做業主。她透露自己先後買過5次樓，其中的長沙灣及荃灣單位在售出後，更獲利超過400萬港元，現時她一共手持4個香港及海外物業。講到理財之道，DaDa就大拋金句，直言靠磚頭好過靠男人，更教導女仔要財政獨立，唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，而係要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢，以免將來後悔。
陳靜DaDa：人言可畏 拒絕被標籤
被問到會否擔心因買樓而惹來「被照顧」的揣測，陳靜DaDa笑言，有好多女演員都在努力工作去改善家人生活，她也想搵到一個能夠照顧自己一世的男人，但就拒絕因買樓而被標籤為「被照顧」。她憶述自己在9年前情緒最低落時，曾在社交平台寫了一段說話，其中一句係：「生活好累，人言可畏。」她表示9年後的今日，人言依然可畏，但她感恩自己現在生活開心，亦經歷了許多事情，已不會再介意一些無稽、無聊的猜測。
想過錢買不到的生活
陳靜DaDa她直言錢係搵唔晒，因此想停下來去生活同學習，過一下踩單車返學、冇人識的自由日子，同時可以增廣見聞識多些朋友，能對她的人生旅程有所啟發，這些都是錢永遠也買不到的東西。
陳靜DaDa趁身體狀態最好前去雪卵
陳靜DaDa又講到去到美國將會順道接受雪卵手術，她指近兩年她熱愛運動，日日唔跑唔安樂，仲考埋瑜伽證書，因此，想趁身體狀態最好兼未確診前去做雪卵。她直言以前乜都驚，但現在反而覺得自己雖然冇咁幸運遇到真命天子，但上天讓她單身，她就要好好珍惜寶貴的自由，積極同精彩地去體驗生活，想做就做，不讓自己後悔。相信未來無論邊條路都唔會係死路，前面一定能有所得著。
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