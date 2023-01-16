陳靜DaDa變臉疑升級「呢度」更出事！網民：似足洋娃娃

現年33歲的陳靜（DaDa）近年減產，幕前鮮有看到她的演出。而DaDa日前就孖「神奇小子」馮皓揚（羊羊）到TVB電視城，為《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「飛躍進步男藝員」和「飛躍進步女藝員」。DaDa在台上大談入行心得，惟觀眾最關注的卻仍然是她如同洋娃娃般的外貌。有網民就直指，DaDa樣貌比起之前有些變化，不但懷疑她再次「升級」自己的樣貌，更發現她的雙眼疑似出事！