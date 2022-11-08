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陳靜DaDa返港即晒超fit曲線 火辣身形擺上枱

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現年33歲的陳靜DaDa日前返港，向來身形超好的她亦有在社交平台上發文紀錄自己隔離期間依然有做運動，雖然她自稱重了，但相中依然可以看到她超fit的身形。

返港晒超fit身形

DaDa日前於個人社交平台發文指自己返港「回來了，還是家裏最舒服」，雖然她聲稱自己這段日子「重了x kg」但照片中完全看不出任何發胖的痕跡，相反腹肌的人魚線看到她身材保持得很好，穿著簡單的運動裝更看到Dada超性感的身形，回港立刻大派福利給粉絲呢！

陳靜dada Dada發文稱自己回港在家中。
DaDa發文稱已回港返家。（圖片來源：[email protected]
陳靜dada 指自己重了少許的她但身材依然超好。
DaDa指自己重了少許的她但身形依然超好。（圖片來源：[email protected]

模特兒身分出道以演員身分成名

陳靜（Dada）以模特兒身份出道，2008年和陳柏宇拍攝道地飲品廣告一躍成為女神行列，當時更被封為「百果園E神」。之後又在2010年拍攝過寫真書、多輯寫真照，成為當時的寫真女神。

陳靜dada 當時被封為「百果園E神」。
當時被封為「百果園E神」。（圖片來源：道地百果園飲品廣告截圖）

真正令人留下印象的一定是她在2012年參演電影《低俗喜劇》時飾演的徐家欣（爆炸糖）一角，憑該角色先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角。較早時期的Dada憑性感形象在娛樂圈擁有名氣，更殿定了在影壇的地位。

陳靜dada dada憑爆炸糖一角奪得多個獎項。
DaDa憑爆炸糖一角奪得多個獎項。（圖片來源：電影《低俗喜劇》截圖）
陳靜dada 身材依然keep得好好。
DaDa早前以2,288萬買入大角咀一個新盤。（圖片來源：[email protected]

陳靜DaDa以破頂價搶買3房特色戶

現年33歲的陳靜DaDa先前以2,288萬港元買入了大角咀一個新盤的頂層特色戶，該單位為3房間隔，實用面積697呎，連213呎天台及106呎平台，以招標形式售出，成交呎價為32,826港元，創下該盤開售以來的成交價和呎價兩項新高。

陳靜dada DaDa原本所住的單位也有個大平台，以供她閒時練習瑜伽keep fit。
DaDa原本所住的單位也有個大平台，以供她閒時練習瑜伽keep fit。（圖片來源：[email protected]

陳靜DaDa同家姐夾份買樓

陳靜DaDa接受傳媒訪問時，講到這個新近買入的大角咀單位，DaDa坦言是她和家姐一起買入，主要是想住得舒服些，同時亦想給姨甥女有個更大的居住空間。DaDa表示自己的第一層樓，也是與家姐夾份買入，現時家姐正在幫她打理童裝店和漢堡包店，其中的漢堡包店更即將開到第5間分店。

陳靜dada DaDa十分愛錫她的姨甥女。
DaDa十分愛錫她的姨甥女。（圖片來源：[email protected]

陳靜大拋金句：靠磚頭好過靠男人

陳靜DaDa笑言自己並非出身豪門，現時仍要繼續拍戲供樓，原來DaDa由19歲已開始做業主，她透露自己先後買過5次樓，其中的長沙灣及荃灣單位在售出後，更獲利超過400萬港元，現時她一共手持4個香港及海外物業。講到理財之道，DaDa就大拋金句，直言靠磚頭好過靠男人，更教導女仔要財政獨立，唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，而係要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢，以免將來後悔。

陳靜dada Dada教導女仔要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢。
Dada教導女仔要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢。（圖片來源：[email protected]

陳靜: 人言可畏 拒絕被標籤

被問到會否擔心因買樓而惹來「被照顧」的揣測，陳靜DaDa笑言有好多女演員都在努力工作去改善家人生活，她也想搵到一個能夠照顧自己一世的男人，但就拒絕因買樓而被標籤為「被照顧」，她憶述自己在9年前情緒最低落時，曾在社交平台寫了一段說話，其中一句係：「生活好累，人言可畏。」她表示9年後的今日，人言依然可畏，但她感恩自己現在生活開心，亦經歷了許多事情，已不會再介意一些無稽、無聊的猜測。

陳靜dada DaDa今年情人節曾收到365枝玫瑰花，花上更插了「Be Mine」牌，而DaDa一臉冧樣攬住花束，因此即惹來被求婚疑雲，不過DaDa就拒絕公開邊個係送花者。
DaDa今年情人節曾收到365枝玫瑰花，花上更插了「Be Mine」牌，而DaDa一臉冧樣攬住花束，因此即惹來被求婚疑雲，不過DaDa就拒絕公開邊個係送花者。（圖片來源：[email protected]

陳靜想過錢買不到的生活

先前陳靜DaDa又透露於9月飛到美國修讀語言及戲劇課程，她直言錢係搵唔晒，因此想停低下來，去生活同學習，過一下踩單車返學、冇人識的自由日子，同時可以增廣見聞識多些朋友，能對她的人生旅程有所啟發，這些都是錢永遠也買不到的東西。

陳靜dada 早前一連有《被消失的凶案》和《焚身》兩部電影上映的DaDa，透露9月飛到美國進修演技。
早前一連有《被消失的凶案》和《焚身》兩部電影上映的DaDa，透露9月飛到美國進修演技。（圖片來源：[email protected]

陳靜趁身體狀態最好兼未確診前去雪卵

陳靜DaDa又講到去到美國將會順道接受雪卵手術，她指近兩年她熱愛運動，日日唔跑唔安樂，仲考埋瑜伽證書，因此想趁身體狀態最好兼未確診前去做雪卵。她直言以前乜都驚，但現在反而覺得自己雖然冇咁幸運遇到真命天子，但上天讓她單身，她就要好好珍惜寶貴的自由，積極同精彩地去體驗生活，想做就做，不讓自己後悔，相信未來無論邊條路都唔會係死路，前面一定能有所得著。

陳靜dada DaDa近一年密集式接受HIITHigh Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功練出腹肌。
DaDa近一年密集式接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功練出腹肌。（圖片來源：[email protected]

陳靜DaDa入行14年搬10次

去年進駐千萬風水屋 超大衣帽間曝光 陳靜DaDa去年先後與合作逾10年的施念慈續約，及與古天樂旗下的「天下一」簽了3年電影合約，事業運愈發暢旺，原來DaDa一向篤信風水，認為寧可信其有，她透露自己入行14年以來已搬過10次屋，因為玄學師傅指她的命格需要周圍走，去年她就搬入了位於西九龍的千萬風水屋居住，全因師傅指新居可以催旺DaDa事業，但她指這間屋也只能住1年就要搬。

陳靜dada DaDa家中有個超大衣帽間。
DaDa家中有個超大衣帽間。（圖片來源：[email protected]
陳靜dada 布局似足名店陳列專櫃。
布局似足名店陳列專櫃。（圖片來源：微博@dada陳靜）

陳靜DaDa早前就曾在社交網大晒新屋中的衣帽間和浴室布置，相中可見其超大的衣帽間布局似足名店陳列專櫃，展示出大量名牌手袋，此外DaDa也於新居中擺下了風水陣，當中包括有可以激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。

陳靜dada 浴室亦似足酒店格局。
浴室亦似足酒店格局。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、電影《低俗喜劇》截圖、道地百果園飲品廣告截圖

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