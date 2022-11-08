陳靜DaDa返港即晒超fit曲線 火辣身形擺上枱
返港晒超fit身形
DaDa日前於個人社交平台發文指自己返港「回來了，還是家裏最舒服」，雖然她聲稱自己這段日子「重了x kg」但照片中完全看不出任何發胖的痕跡，相反腹肌的人魚線看到她身材保持得很好，穿著簡單的運動裝更看到Dada超性感的身形，回港立刻大派福利給粉絲呢！
模特兒身分出道以演員身分成名
陳靜（Dada）以模特兒身份出道，2008年和陳柏宇拍攝道地飲品廣告一躍成為女神行列，當時更被封為「百果園E神」。之後又在2010年拍攝過寫真書、多輯寫真照，成為當時的寫真女神。
真正令人留下印象的一定是她在2012年參演電影《低俗喜劇》時飾演的徐家欣（爆炸糖）一角，憑該角色先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角。較早時期的Dada憑性感形象在娛樂圈擁有名氣，更殿定了在影壇的地位。
陳靜DaDa以破頂價搶買3房特色戶
現年33歲的陳靜DaDa先前以2,288萬港元買入了大角咀一個新盤的頂層特色戶，該單位為3房間隔，實用面積697呎，連213呎天台及106呎平台，以招標形式售出，成交呎價為32,826港元，創下該盤開售以來的成交價和呎價兩項新高。
陳靜DaDa同家姐夾份買樓
陳靜DaDa接受傳媒訪問時，講到這個新近買入的大角咀單位，DaDa坦言是她和家姐一起買入，主要是想住得舒服些，同時亦想給姨甥女有個更大的居住空間。DaDa表示自己的第一層樓，也是與家姐夾份買入，現時家姐正在幫她打理童裝店和漢堡包店，其中的漢堡包店更即將開到第5間分店。
陳靜大拋金句：靠磚頭好過靠男人
陳靜DaDa笑言自己並非出身豪門，現時仍要繼續拍戲供樓，原來DaDa由19歲已開始做業主，她透露自己先後買過5次樓，其中的長沙灣及荃灣單位在售出後，更獲利超過400萬港元，現時她一共手持4個香港及海外物業。講到理財之道，DaDa就大拋金句，直言靠磚頭好過靠男人，更教導女仔要財政獨立，唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，而係要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢，以免將來後悔。
陳靜: 人言可畏 拒絕被標籤
被問到會否擔心因買樓而惹來「被照顧」的揣測，陳靜DaDa笑言有好多女演員都在努力工作去改善家人生活，她也想搵到一個能夠照顧自己一世的男人，但就拒絕因買樓而被標籤為「被照顧」，她憶述自己在9年前情緒最低落時，曾在社交平台寫了一段說話，其中一句係：「生活好累，人言可畏。」她表示9年後的今日，人言依然可畏，但她感恩自己現在生活開心，亦經歷了許多事情，已不會再介意一些無稽、無聊的猜測。
陳靜想過錢買不到的生活
先前陳靜DaDa又透露於9月飛到美國修讀語言及戲劇課程，她直言錢係搵唔晒，因此想停低下來，去生活同學習，過一下踩單車返學、冇人識的自由日子，同時可以增廣見聞識多些朋友，能對她的人生旅程有所啟發，這些都是錢永遠也買不到的東西。
陳靜趁身體狀態最好兼未確診前去雪卵
陳靜DaDa又講到去到美國將會順道接受雪卵手術，她指近兩年她熱愛運動，日日唔跑唔安樂，仲考埋瑜伽證書，因此想趁身體狀態最好兼未確診前去做雪卵。她直言以前乜都驚，但現在反而覺得自己雖然冇咁幸運遇到真命天子，但上天讓她單身，她就要好好珍惜寶貴的自由，積極同精彩地去體驗生活，想做就做，不讓自己後悔，相信未來無論邊條路都唔會係死路，前面一定能有所得著。
陳靜DaDa入行14年搬10次
去年進駐千萬風水屋 超大衣帽間曝光 陳靜DaDa去年先後與合作逾10年的施念慈續約，及與古天樂旗下的「天下一」簽了3年電影合約，事業運愈發暢旺，原來DaDa一向篤信風水，認為寧可信其有，她透露自己入行14年以來已搬過10次屋，因為玄學師傅指她的命格需要周圍走，去年她就搬入了位於西九龍的千萬風水屋居住，全因師傅指新居可以催旺DaDa事業，但她指這間屋也只能住1年就要搬。
陳靜DaDa早前就曾在社交網大晒新屋中的衣帽間和浴室布置，相中可見其超大的衣帽間布局似足名店陳列專櫃，展示出大量名牌手袋，此外DaDa也於新居中擺下了風水陣，當中包括有可以激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略