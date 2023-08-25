東京愛情動作故事︱陳飛機被爆背妻偷食 拒絕為患病私生子捐骨髓
陳啟榮被爆背妻偷食 拒絕為患病私生子捐骨髓
近日有網民在討論區開Post，大爆陳啟榮在2020年4月故意隱瞞已婚事實，在日本與一名欺騙韓裔日本女子N發生性行為。本身患有先天性疾病的N小姐在得悉懷孕後曾經打算墮胎，不過陳啟榮卻多番堅持對方誕下小孩。在BB出生後因為患上再生障礙性貧血，需要親人捐贈骨髓，曾經承諾會照顧兩母子的陳啟榮，卻以否認是自己骨肉為由，拒絕捐出骨髓，亦一直沒有支付撫養費。
曾聲稱會接BB回港 被指散播謠言污衊女方
在得悉女方懷孕之後，陳啟榮曾經承諾女方會接BB回香港交由家人照顧，不過在得悉BB有病之後，陳啟榮就開始「迴避一切有關佢地嘅事」，甚至不斷「不斷周圍散佈謠言」，指控N小姐「為錢財用小朋友威脅自己」。N小姐因為本身先天性疾病、自照顧患病BB嘅壓力，加上陳啟榮言語攻擊精神虐待，而一度昏迷三個月。雖然N小姐的朋友有嘗試聯絡陳啟榮「捐骨髓、繳付BB嗰段時間嘅醫療費用、簽字放棄繼承保險遺產」，但陳啟榮卻一概拒絕。
向傳媒強調有畀錢負責任 女方拒絕驗DNA
事情傳出後，陳啟榮在接受傳媒訪問時，曾回應指是女方堅持要誕下小孩，眼看對方如此堅決，自己亦沒有反對。陳啟榮亦多番強調兩年來前前後後匯了大概30萬港紙到韓國，直到今年2月未有再匯錢之後，女方開始打電話到公司催。陳啟榮表示最後因為「頂唔順」，所以向老婆坦白，並且請了律師向女方溝通，希望對方配合驗DNA，惟對方一直拒絕。
IG發千字文認錯 自言從未見過私生子
陳啟榮就事件亦有在IG發千字文道歉，他承認自己私生活「出現很嚴重的問題」。他指雖然在事件發生後一直未有機會與BB見面，但依然會竭盡所能：「給予孩子最好的關愛和關心，以及孩子的醫療費用，確保孩子得到最確切的醫療照顧。」
陳啟榮《亞洲星光大道3》出道 曾在討論區唱歌打響名堂
陳啟榮在2010年憑參加《亞洲星光大道3》出道，曾經在知名討論區延長多首改變歌曲，而受網民讚賞，網民當時更讚陳啟榮的聲音似鄭中基。近年移居到日本的陳啟榮，則在另一討論區教網民如何溝日本妹，近日更出演myTV SUPER購入的全新劇集《東京愛情動作故事》，擔任男主角。
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