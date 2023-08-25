東京愛情動作故事︱陳飛機被爆背妻偷食 拒絕為患病私生子捐骨髓

myTV SUPER購入的全新劇集《東京愛情動作故事》，早前於8月19日獨家首播，劇集更邀請了10位女優參演，而男主角便是曾經參加《亞洲星光大道3》的「陳飛機」陳啟榮（Aero Chan）。不過近日陳飛機被爆背妻偷食，與一名韓裔女子發生一夜情再始亂終棄，拒絕為患病私生子捐骨髓！