《光明頂》22年突停播！陶傑親揭2大主要原因 由2人接棒新節目
廣告
商業電台今日突然宣布節目大改革，由2003年起播足22年的長壽論政節目《光明頂》即將停播，今周五播出最後一集後正式告別觀眾。取而代之的是全新節目《又係時候同一天講再見》，由陳志雲及前立法會議員江玉歡分別主持上下半小時，這個突如其來的決定震撼整個廣播界。
陶傑親述《光明頂》停播真相
身處英國的「香江才子」陶傑接受傳媒訪問時坦言，主持22年已感疲累，認為停播是合適決定。他透露現時已處於半退休狀態，往後會將重心轉移到自家網台節目，暫時不會再主持香港的電台節目。陶傑更直言近年節目定位越趨嚴肅，「幾乎晚晚中國、國際政治，本身都唔係好正常，同我做節目初衷都唔一樣了。」他認為若商台希望改變節奏，都是明智決定。
馮智政爭議事件影響節目信譽
《光明頂》另一常規主持馮智政早前因公開支持民建聯周浩鼎而引發罵戰，陶傑承認相關個人言論確實對節目信譽帶來影響。雖然他強調這並非停播主要原因，但坦言若自己仍在香港每日主持節目，相關爭議未必會發酵到如此地步。陶傑指商台是寬容電台，不會因單一事件就停止節目，但言下之意似乎暗示事件確有一定影響。
陳志雲澄清離巢傳聞 新節目主打情感價值
近日傳出陳志雲即將離開商台回歸TVB的消息，他今早在節目中派「定心丸」，表示現階段仍會繼續留在商台工作。陳志雲透露新節目定位以「情感價值」為主，希望在深夜為生活壓力沉重的香港人帶來溫度與陪伴。他主持的上半場以聊天形式為主，與不同嘉賓分享人生、生活及如何為自己「充電」，而江玉歡主持的部分則會談旅遊等生活話題。
江玉歡接棒主持 承諾為市民發聲
前立法會議員江玉歡表示，新節目會涵蓋時事、法律、生活、旅遊等範疇，「希望可以有多啲情緒價值俾到大家，有個正面感覺。」她指出會較多從民生角度出發，運用4年立法會生涯訓練出的經驗，從市民角度發表心聲。江玉歡明言討論民生大小事務已經足夠，「唔好晚晚咁heavy，可以講講生活話題，放鬆一下咪幾好。」節目會有直播、錄播形式，視乎當日話題需要，不排除邀請嘉賓到場對談。
圖片來源：商台截圖、Facebook@陶傑、Facebook@Fung Chi-ching Jacky、[email protected] 商業電台、IG@chanchiwan_stephen、Facebook@江玉歡 Doreen Kong資料或影片來源：原文刊於新假期