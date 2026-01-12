《光明頂》22年突停播！陶傑親揭2大主要原因 由2人接棒新節目

商業電台今日突然宣布節目大改革，由2003年起播足22年的長壽論政節目《光明頂》即將停播，今周五播出最後一集後正式告別觀眾。取而代之的是全新節目《又係時候同一天講再見》，由陳志雲及前立法會議員江玉歡分別主持上下半小時，這個突如其來的決定震撼整個廣播界。