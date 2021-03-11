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陶傑爆林作身世？由三個角度分析「林鍾一戰」 網民：林作原來係XX人

東方新地 - 娛聞

陶傑日前開咪兼出post講到林作大戰鍾培生的「林鍾一戰」，分別從「身世」、「教育」和「留學」這三個角度來深入分析，指這兩人的對戰其實是英、美文化之間的「世界大戰」，雖然陶傑強調自己絕無偏幫任何一方，但林作就留言回應話⋯⋯

文：東方新地｜圖：陶傑、林作FB截圖及新傳媒圖片庫

陶傑深入分析「林鍾一戰」

陶傑日前分別在其電台節目《光明頂》及社交網上深入分析林作大戰鍾培生的「林鍾一戰」，他形容這原是兩大「富家子」的拳擊毆鬥事件，但由於兩人同樣出身好、教育高，因而令今次事件上升到更深的層次，可以話係英、美文化之間的「世界大戰」！

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陶傑在社交網的發長文講「林鍾一戰」，短短一日已有近萬個人「畀Like」。
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陶傑在節目中強調自己「無偏幫」的意思，由頭到尾的分析都是保持著客觀中立的立場，但林作卻在其文章下留言說：「一句講晒 – 撐我！」
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其實林作與陶傑私交甚篤，曾被本刊影到兩人相約一班友人在大坑的酒吧吹水。
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林作2015年報名參選區議員時，陶傑亦出席撐場，陶傑更曾邀請林作現身其《青英會》節目，可見兩人交情。

007 VS 泰臣

首先陶傑講到林作畢業於牛津大學，鍾培生則畢業於南加州大學，因此這次大戰，也是英、美文化制度之間的衝突，他指林作說話時好有英式紳士的感覺，他更舉例說出林作像曾扮演007的已故英國演員羅渣摩亞（Roger Moore）。

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羅渣摩亞。

之後陶傑又指鍾培生的說話方式非常硬橋硬馬，直斥對手為「A piece of shit」，有已故拳王阿里（MuhammadAli）和拳王泰臣（Mike Tyson）等直腸直肚的風格。

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拳王泰臣。

爆林作身世

陶傑又提到中學教育方面，指林作畢業於英國Harrow，鍾培生則畢業於聖保羅男女，從而引伸到今次大戰，也是英港教育制度之戰。

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林作畢業於英國Harrow和牛津大學。
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網民笑指陶傑今次的分析可以作為升學的參考指標。

其中網民特別關注的一點，是陶傑講兩人的「身世」時，指林作出生於中國大陸，鍾培生則三代都是香港人，所以這次大戰亦隱含中港大戰的意思。

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網民問陶傑係咪知道林作有咩秘聞？

有不少網民都以為林作係香港出世後前往英國留學，維基上的資料亦指他的出生地是「英屬香港」，因此今次陶傑指林作出生於「中國大陸」，令網民都大為驚訝！

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網民話信陶生所講多過信維基！

誤會鍾生講Pussy

此外在節目中還講到林作曾因一句「pussy」引起有關性別歧視的爭議，陶傑竟然誤以為這句係由鍾生所講。當日林作應戰鍾培生時曾表示：「各位，本人正式宣佈：我接受挑戰。詳細資料需要和鐘生夾下，請大家稍候。Let’s go. No pussy. 我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃，由今日開始。」而pussy除了解作貓咪外，亦有侮辱性地解作女性陰道的意思。

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「Let’s go. No pussy.」這句有性別歧視含義的字句是由林作率先講起，卻被陶傑誤以為係鍾培生所講。

之後鍾培生就回應：「我從來唔打女人，你將會係第一個，我會打到你記得我個鍾字點寫。Sign the fu*king contract, No bullshit let’s go.」鍾培生咁講係因為林作在發文中稱呼佢做「鐘生」。兩人的言論隨即引來林作舊愛麥明詩不滿，在社交網發文抗議兩人使用有關性別歧視的字眼。

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麥明詩發文的意思係：「你哋兩個打還打，停止使用性別歧視字眼。陰道不比陰莖弱。你哋母親生育和養大你哋，比你哋更有勇氣和力量。停止將女性等同軟弱和怯懦。」

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