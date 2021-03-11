陶傑爆林作身世？由三個角度分析「林鍾一戰」 網民：林作原來係XX人
文：東方新地｜圖：陶傑、林作FB截圖及新傳媒圖片庫
陶傑深入分析「林鍾一戰」
陶傑日前分別在其電台節目《光明頂》及社交網上深入分析林作大戰鍾培生的「林鍾一戰」，他形容這原是兩大「富家子」的拳擊毆鬥事件，但由於兩人同樣出身好、教育高，因而令今次事件上升到更深的層次，可以話係英、美文化之間的「世界大戰」！
007 VS 泰臣
首先陶傑講到林作畢業於牛津大學，鍾培生則畢業於南加州大學，因此這次大戰，也是英、美文化制度之間的衝突，他指林作說話時好有英式紳士的感覺，他更舉例說出林作像曾扮演007的已故英國演員羅渣摩亞（Roger Moore）。
之後陶傑又指鍾培生的說話方式非常硬橋硬馬，直斥對手為「A piece of shit」，有已故拳王阿里（MuhammadAli）和拳王泰臣（Mike Tyson）等直腸直肚的風格。
爆林作身世
陶傑又提到中學教育方面，指林作畢業於英國Harrow，鍾培生則畢業於聖保羅男女，從而引伸到今次大戰，也是英港教育制度之戰。
其中網民特別關注的一點，是陶傑講兩人的「身世」時，指林作出生於中國大陸，鍾培生則三代都是香港人，所以這次大戰亦隱含中港大戰的意思。
有不少網民都以為林作係香港出世後前往英國留學，維基上的資料亦指他的出生地是「英屬香港」，因此今次陶傑指林作出生於「中國大陸」，令網民都大為驚訝！
誤會鍾生講Pussy
此外在節目中還講到林作曾因一句「pussy」引起有關性別歧視的爭議，陶傑竟然誤以為這句係由鍾生所講。當日林作應戰鍾培生時曾表示：「各位，本人正式宣佈：我接受挑戰。詳細資料需要和鐘生夾下，請大家稍候。Let’s go. No pussy. 我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃，由今日開始。」而pussy除了解作貓咪外，亦有侮辱性地解作女性陰道的意思。
之後鍾培生就回應：「我從來唔打女人，你將會係第一個，我會打到你記得我個鍾字點寫。Sign the fu*king contract, No bullshit let’s go.」鍾培生咁講係因為林作在發文中稱呼佢做「鐘生」。兩人的言論隨即引來林作舊愛麥明詩不滿，在社交網發文抗議兩人使用有關性別歧視的字眼。