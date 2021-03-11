陶傑爆林作身世？由三個角度分析「林鍾一戰」 網民：林作原來係XX人

陶傑日前開咪兼出post講到林作大戰鍾培生的「林鍾一戰」，分別從「身世」、「教育」和「留學」這三個角度來深入分析，指這兩人的對戰其實是英、美文化之間的「世界大戰」，雖然陶傑強調自己絕無偏幫任何一方，但林作就留言回應話⋯⋯

文：東方新地｜圖：陶傑、林作FB截圖及新傳媒圖片庫