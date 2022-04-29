陶傑焫火頭品評MIRROR 狠批係虛火：呢一行係要真材實料﹗
陶傑：睇嚟睇去都MIRROR
陶傑日前與馮智政一同主持商台節目《光明頂》，當晚節目主題原本為探討曾江猝逝一事，但當講華語電影工業時，陶傑忽然狠批Mirror，指現時香港電影工業「睇嚟睇去都MIRROR」，直指他們的爆紅只是「虛火」，實際上毫無內涵同深度！
陶傑：MIRROR係救唔到香港任何工業同影視
陶傑爆Seed話Mirror ：「依家華語片同成個亞洲嘅電影工業，基本上都有種年齡歧視，依家香港都係，睇嚟睇去都MIRROR，MIRROR唔係話唔好，你可以喺情感方面向佢投射，但12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉，搓埋一團麵粉，拉番出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉！係你有啲人話分得開啫，我唔覺得係囉，所以呢，呢啲係虛火嚟嘅，對唔住呀，你可以有一種『傘後』，即係19年之後，自己嗰種一廂情願嘅政治情感投射，但係MIRROR係救唔到香港嘅任何工業同影視嘅，真係對唔住，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵嘅。」
批後生、有觀眾緣、靚仔有肌肉就拎晒所有工作機會
陶傑認為香港娛樂圈有年齡歧視，不太著重曾江這類有深度及人生閱歷的年長演員，他說：「（喺香港）最緊要後生、有觀眾緣、靚仔有肌肉，就拎晒所有工作機會，但30歲以上就話好老，好似劉德華嘅角色就要成日30年前咁高大威猛。」他又引用曾江生前訪問的內容說：「佢講得好中肯，佢話香港做導演太年青，點解有班人對你哋咁苛責，因為好多明星演技唔合格，大陸演員好多演技高超，佢講嘅係事實，大陸嘅陳道明、葛優，佢哋唔係靠靚仔，佢哋演技爐火純青，大陸有演員有演技，無創作自由，而香港就倒轉嚟。」
馮智政警告：鏡粉喺英國有分部
陶傑這番說話引起網民熱討，有網民認同陶傑的言論，有網民就話「人唔喺香港就火力全開」、「好明顯陶傑攞唔到mirror飛先咁講」、「佢眼中可能得小鳳姐嗰啲先叫有實力」、「呢個世界係有偶像派」等等，亦有網民重提當年蔡楓華對張國榮所說的「名句」：「一剎那嘅光輝唔代表永恆」，將陶傑同蔡楓華相提並論。而陶傑的拍檔馮智政則在社交網預告陶傑「今晚可能繼續講mirror」，又搞笑「警告」陶傑說：「中國國安去唔到英國捉人，鏡粉喺英國有分部架，陶生。」
MakerVille記招 杜琪峯變氣氛擔當：成日見到MIRROR都幾討厭㗎
陶傑之前，早幾日電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille的記者發佈會上，導演杜琪峯都批評MIRROR﹗當日發佈會上除了旗下藝人MIRROR外，還邀請到杜琪峯等嘉賓，被主持谷德昭問到熟唔熟悉ViuTV男團Mirror時，杜琪峯即表示：「又嚟？好似多咗啲喎，成日都提佢哋，多唔多得滯呀？閃嚟閃去通街都係，成日見都幾討厭㗎，個時代又要轉一轉喇。」
杜琪峯被網民鬧「廢老」
杜琪峯批評MIRROR後，在網上引起熱討，有網民斥他做「廢佬」﹗留言：「阿伯out晒，唔好怪佢﹗」、「可能佢都係前夫﹗」、「拍戲想搵MIRROR都要睇人哋肯唔肯接你啲戲﹗」、「恃老賣老」、「想請教杜Sir點睇聲夢呢？」、「啲老嘢點會明白年輕人嘅嘢，去番睇CCTVB啦﹗」等等。