保錡@ERROR翻唱陶大宇版〈倒轉地球〉洗腦歌 網民讚100%相似：眼神好到位

近年唔少香港藝人都返內地掘金，歌手出身可以唱自己歌，好似陶大宇咁就要練定幾首飲歌大派用場，估唔到近年陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，無論香港定內地都變晒做熱話及熱搜，連保錡@ERROR都學埋一份，網民不斷讚保錡喜感更勝大宇！

撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖、保錡IG截圖