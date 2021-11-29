保錡@ERROR翻唱陶大宇版〈倒轉地球〉洗腦歌 網民讚100%相似：眼神好到位
近年唔少香港藝人都返內地掘金，歌手出身可以唱自己歌，好似陶大宇咁就要練定幾首飲歌大派用場，估唔到近年陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，無論香港定內地都變晒做熱話及熱搜，連保錡@ERROR都學埋一份，網民不斷讚保錡喜感更勝大宇！
撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖、保錡IG截圖
保錡似足100%
保錡@ERROR一向古靈精怪，眼見「師奶殺手」陶大宇版本的〈倒轉地球〉如此有趣，一於自己再次翻唱兼拍片，無論唱腔﹑表情及台風都模仿得接近100%，唯獨欠個「水撥式」舞步。保錡寫道：「最近大愛一首歌，不得不重唱一次，無論表情和語氣，都表現得10分到位，所以決定表演給大家看，重複睇了100次的《倒轉地球》。」保錡今次絕非自High，其影片更獲網民大讚似到爆！連歌手小肥都忍不住留言爆粗：「X您真係拍出嚟！」其它網民更笑言保錡的眼神十分到位，而且嫌他中氣太好！
即睇保錡版本：
陶大宇成內地商演寵兒
被封「師奶殺手」的58歲陶大宇唔係浪得虛名，主演過多部港產神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，深受內地觀眾歡迎，近年頻頻北上搵食，商演、登台賺人仔賺到手軟。最近陶大宇在內地和香港的社交網更紅到發紫，憑其超卓的「宇宙級」唱腔及一首「洗腦歌」，被封為大娛樂家！
大聲唔代表有唱功
其實早前在內地社交網的熱搜歌〈倒轉地球〉，竟然不是劉德華主唱的版本，而是陶大宇在內地商演時演出的多個版本，只要在微博及抖音搜索，就會彈出十個八個由陶大宇主唱的〈倒轉地球〉視頻。原來陶大宇每次商演或登台都一定獻唱這首飲歌，並例牌施展「水撥式」的台風，唔係唱家班出身的陶大宇，擁有「撒旦吻過的聲音」，一開口就聲嘶力竭的狂嗌，其「宇宙級」唱腔，比劉德華唱得更有娛樂性，難怪成為網民熱話。
有網民頂唔順
陶大宇版本的〈倒轉地球〉變成洗腦歌後，網民紛紛模仿他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞。可能過份洗腦，有網民頂唔順，跪求抖音不要再力推，但亦有網民覺得陶大宇的歌喉非常治愈、充滿正能量，有減壓之用。