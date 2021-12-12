歡樂滿東華｜陶大宇柒化〈倒轉地球〉推到上TVB 身價颷升百萬商演收費曝光

58歲的陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，無論香港定內地都變晒做熱話及熱搜，連保錡@ERROR都學埋一份。師奶殺手重出江湖，人氣更勝從前，有網民甚至為他在社交網開Group，集氣推陶大宇再上神枱，終於推到上無綫《歡樂滿東華》！至於身在大陸的陶大宇，其商演收費價單亦被公開⋯⋯