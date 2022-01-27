陶大宇受《倒轉地球》帶挈勁賺七位數 親爆冇拍《大叔的愛》真相

陶大宇因一首《倒轉地球》而紅遍中港兩地，近日回歸即被各電視台爭住邀做嘉賓，陶大宇直言因為首歌帶挈令收入大增，在內地半年勁賺七位數﹗陶大宇近日頻頻做訪問，講解自己獨特台風的由來，又親自解釋冇拍《大叔的愛》的原因﹗