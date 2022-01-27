陶大宇受《倒轉地球》帶挈勁賺七位數 親爆冇拍《大叔的愛》真相
傳陶大宇登台價二十萬兩首歌
陶大宇因為在內地登台演唱《倒轉地球》，憑其獨特台風及歌喉而人氣急升，片段在網絡上瘋傳，為大家帶來不少歡樂，同時令58歲陶大宇火速人氣大旺，有傳內地登台價高達二十萬，近日陶大宇接受傳媒訪問時，被問到二十萬兩首歌的騷價，陶大宇直指酬勞無咁高，不過就笑言近來工作實在太忙，就算二十萬騷錢都冇時間接到，真係忙到無停手﹗
陶大宇誇張台風原來為同大家打招呼
陶大宇在內地半年，他指是離港最耐的一次，但就因為《倒轉地球》令他收入大增，他直言半年賺了七位數，相當和味﹗又透過疫情未有影響工作，做到無停手﹗提到陶大宇的誇張水潑式台風，以及獨特歌喉都成為網絡熱話，ERROR的保錡更將佢惡搞拍片，被網民當笑料咁睇，不過陶大宇就話唔介意被批評，能夠帶給大家歡樂都係一件好事﹗陶大宇講到在台上的水潑式搞笑台風，佢就解釋原本是想同觀眾招呼，但因為人在舞台，所以動作大啲希望台下觀眾都䏲到，所以打招呼變成個人獨特台風﹗
唔抗拒演同性戀 無緣接拍《大叔的愛》
提到去年ViuTV劇集《大叔的愛》原本人選一度盛傳是陶大宇演KK，但最後由黃德斌接演，陶大宇接受傳媒專訪時直認曾被邀拍攝《大叔的愛》，但傾洽一兩次後便冇下文，同時澄清並非外界指他拒絕拍同性戀角色而推劇，陶大宇指主導權不在他，他絕對不投拒演同性戀角色，因為《大叔的愛》有老婆同時愛上後生仔，角色夠挑戰性，而且搞笑為主，不像《春光乍洩》一類藝術感同沉重氣氛，自己都好有興趣拍《大叔的愛》，不過最後無緣演出﹗
陶大宇突襲apm商場！回港頻頻被野生捕獲！
陶大宇在2021年尾憑大陸登台翻唱《倒轉地球》紅到返香港，先後在東華直播「跨境籌款」、還有本地網購平台邀請獻唱，最新消息係觀塘商場apm為了農曆年吸客，舉行「apm x 陶大宇倒數地球迎虎年」活動，宣傳廣告已於鬧市廣告牌登場，有市民見到仲以為係「惡搞應援」，雖然聚會因為疫情關係要延期，但原來商場並無放棄過與「陶老師」合作！
市民apm直擊陶大宇！關注組有片！
陶大宇的商場活動本擬於1月22日 ( 星期六) 於觀塘apm商場舉行，因為防疫拱施及限聚關係，商場曾經宣布將演出延期，不過有市民在商場發現陶大宇現身商場進行拍攝，清唱《倒轉地球》透過影片同大家拜年！這場無預告的「apm x 陶大宇倒數地球迎虎年」現場反應雖然有少少冷清，但直擊的市民都畀足反應：
陶大宇apm新春活動 疫情影響宣布延期
其實陶大宇本人早已於上星期提早回港，對於商場演出活動要延期，他就大方表示「來日方長」，在星期六（1月15日）更有網絡KOL在尖沙咀另一商場巧遇陶大宇，即使戴住口罩都認得出並合照：
陶大宇：想野生捕獲我，一齊倒轉地球？
陶大宇本來將會現身的活動，原定於2022年1月22日 ( 星期六) 於觀塘apm商場舉行，主辦單位曾經推出預告，以「熱爆陶大宇」作為介紹，預告片中大宇仲親自拍片叫大家嚟同佢一齊倒轉地球：「最近有唔少朋友都好關注我嘅歌唱事業，話樂壇欠我一個交代喎！其實我唱歌跳舞都係為咗搞氣氛嘅啫，最近要就係你哋開心！如果想野生捕獲我，一齊倒轉地球？又唔係話冇機會㗎喎！」結果網民一面倒期待陶大宇回歸香港，仲話一定要去睇現場版《倒轉地球》添！可惜最終活動要延期。
影片來源：齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組