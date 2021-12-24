陶大宇繼〈倒轉地球〉再挑戰郭富城舊歌 新招「打樁式加油」：Come On！

58歲的陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，無論香港定內地都變晒做熱話及熱搜。今次師奶殺手重出江湖，人氣更勝從前，而為咗唔好令大家失望，陶大宇繼續狙擊「四大天王」，早前就被發現到澳門參與夜巿活動大唱郭富城經典《唱這歌》。