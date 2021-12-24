陶大宇繼〈倒轉地球〉再挑戰郭富城舊歌 新招「打樁式加油」：Come On！
撰文：東方新地 ｜圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖、保錡IG截圖、[email protected]「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神枱關注組」、召集30萬人入Group支持陶大宇奪得叱咤903我最喜愛的男歌手
澳門表演《唱這歌》出新招「打樁式加油」
陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉唱到街知巷聞，相信不少粉絲都已經成功被洗腦，完全忘記咗原唱係劉德華！但最近就有網民發現，陶大宇原來有第二首飲歌，就係郭富城嘅《唱這歌》，仲發明咗新招「打樁式加油」，雖然唔太啱Beat，但勝在氣氛搭夠！陶大宇早前出席澳門夜巿活動時的表演片段被粉絲拍下並分享至大宇的「粉絲專頁」，不少網民都大讚大宇「新歌」唱得完勝本尊，其中一位還形容得超誇張：
好聽過原唱，唱出畫面，天籟之音，音色細腻極致，聲色藝區備，每一粒音充滿感情，高中低音technic掌握穩定，高音甜，中音準，低音勁，不慍不火，由其副歌部份，用心去唱，舞姿睇得出好花心思去排練，如假包換跳唱實力既表現，現場氣氛好好，被’大宇’美妙歌聲氛圍，睇得出歌迷’如痴如醉，真正熟於舞台既歌王，隔住個MON都感受得到，做電話鈴聲一流，讚。
一次過聽晒兩首，正！大宇嗌Come on真係特別有Feel！
陶大宇價單公開
陶大宇人氣急升，早前有網民為他發起關注組，其中一個名為「齊齊推師奶殺手陶大宇上返神枱」非常受歡迎，已有近萬粉絲加入。而另一方面，有報道指最近有內地明星經紀公司星燦（廣州）文化發展有限公司報價，稱陶大宇的商費是人民幣5萬元至10萬，即約6萬至12萬元港幣，而代言費（兩年計）100萬人民幣，即約120萬港幣。而對上一次有數字記載的報道亦指出，陶大宇參與廠商活動周年慶在台上僅唱兩首歌已袋20萬元人民幣，約24萬元港幣作為酬勞，果然北上先係搵真銀！
無限創意贈陶大宇
關注組內有不少粉絲出po，有人為他設計了個人標記，不過就抄足「MIRROR」的隊徽；又有網民把陶大宇唱〈倒轉地球〉的登台短片改詞翻唱，變成〈陶大宇變柒頭〉，唔怪得連陶大宇自己都話笑到喊！
去片！一齊聽〈陶大宇變柒頭〉
歡樂滿東華陶大宇做特別嘉賓
陶大宇早前憑〈倒轉地球〉的人氣，竟然與無綫重修關係，不但接受娛樂新聞台採訪，還在《歡樂滿東華》深夜時段做特別嘉賓，與錄影廠班藝員來個「跨境大合唱」，為咗慈善，唱成點都無所謂啦！
陶大宇成內地商演寵兒
被封「師奶殺手」的陶大宇唔係浪得虛名，主演過多部港產神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，深受內地觀眾歡迎，近年頻頻北上搵食，商演、登台賺人仔賺到手軟。最近陶大宇在內地和香港的社交網更紅到發紫，憑其超卓的「宇宙級」唱腔及一首「洗腦歌」，被封為大娛樂家！
大聲唔代表有唱功
其實早前在內地社交網的熱搜歌〈倒轉地球〉，竟然不是劉德華主唱的版本，而是陶大宇在內地商演時演出的多個版本，只要在微博及抖音搜索，就會彈出十個八個由陶大宇主唱的〈倒轉地球〉視頻。原來陶大宇每次商演或登台都一定獻唱這首飲歌，並例牌施展「水撥式」的台風，唔係唱家班出身的陶大宇，擁有「撒旦吻過的聲音」，一開口就聲嘶力竭的狂嗌，其「宇宙級」唱腔，比劉德華唱得更有娛樂性，難怪成為網民熱話。
《那些年錯過的大宇》Cover By 中村
無限創意贈陶大宇
關注組內有不少粉絲出po，有人為他設計了個人標記，不過就抄足「MIRROR」的隊徽；又有網民把陶大宇唱〈倒轉地球〉的登台短片改詞翻唱，變成〈陶大宇變柒頭〉，唔怪得連陶大宇自己都話笑到喊！
去片！一齊聽〈陶大宇變柒頭〉
陶大宇 回應保錡學佢
陶大宇將劉華的〈倒轉地球〉演繹得淋漓盡致，保錡@ERRO亦唔執輸，一於翻唱兼拍片，無論唱腔﹑表情及台風都模仿得接近100%，唯獨欠個「水撥式」舞步。估唔到陶大宇好大方回應傳媒，佢唔單止冇嬲，仲留意到保錡以前亦曾經扮過佢，陶大宇表示最緊要帶到歡樂畀大家，大家開心就得！對於有粉絲為他開了社交網群組，陶大宇原來亦知情，還大讚網友的無限創意非常抵死，笑到佢喊！
有網民頂唔順
陶大宇版本的〈倒轉地球〉變成洗腦歌後，網民紛紛模仿他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞。可能過份洗腦，有網民頂唔順，跪求抖音不要再力推，但亦有網民覺得陶大宇的歌喉非常治愈、充滿正能量，有減壓之用。