陶大宇北上日跑6活動疲態盡現 兩個舉動被網民轟無品：以為自己劉德華？

「師奶殺手」陶大宇早前憑著翻唱劉德華嘅《倒轉地球》，令他突然人氣回升，廣受內地歡迎嘅佢趁近日通關，再次北上搵銀，日前陶大宇更去到韶關，把握時間一日跑足6場活動，各店嘅老闆們都以上賓式招待陶大宇，不過就有唔少人影到陶大宇嘅傲慢行為，網民紛紛轉軚轟佢無品。