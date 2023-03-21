陶大宇北上日跑6活動疲態盡現 兩個舉動被網民轟無品：以為自己劉德華？
陶大宇返TVB拍劇講心 北上搵人仔講金
陶大宇之前爆曾志偉有意集齊離巢資深演員返TVB拍劇，他更明言只要開得成，隨時願意再拍TVB劇，不過搵真銀當然要北上啦！日前陶大宇到韶關，日跑6個活動，包括到健身中心、美髮店、麵包店、酒吧、火鍋店及商場。各店的老闆均以天王式招待，上前與他互動，不過陶大宇卻一手撥開對方熱情的手，內地網民直斥他臭寸無品：「收人家錢不能碰，太過分」。
陶大宇撥開客戶手臂 一臉嫌棄！
從片段中見到，陶大宇出席活動行向紅地氈，多位工作人員護送，其中一位男工作人員輕扶陶大宇的左手手臂，陶大宇反應勁大，膊頭傾斜卸走對方隻手，同時間以右手撥開對方隻手，而且面有難色兼皺眉。其後到達似乎是見到該店的高層，該男工作人員又再次輕搭陶大宇的左臂，陶大宇再次施展「水撥式」一手撥開對方隻手，明顯不想與對方身體接觸，十分抗拒被對方搭手！
「呸！以為自己紅了，真的變成劉德華？」
陶大宇兩次的反應都很大，片段引起內地網民熱討，狠批陶大宇：「感覺他很高傲，不友善」、「是不是以為自己紅了，變成劉德華？」、「嫌棄的動作」、「很不尊重人家」、「收人家的錢，碰都不能碰」、「搭膊頭會被搶走運氣」、「是不是有肩周炎？」、「一日走那麼多活動現疲態，所以心情不爽」等等。
「沒公德心，當自己大爺呀！」
陶大宇日走六活動，每到一店都要與店家互動應酬，其中有一段片是他到火鍋店，與疑似老闆娘合照外，還坐下一起品嚐火鍋美食，其後跟著到店內參觀及打卡時，陶大宇被影到把抺嘴的紙巾，隨處放在櫃枱上，然後繼續參觀。有網民從他這個動作，批評他耍大牌行為之一，「把垃圾隨處掉，沒有公德心」、「太骯髒了吧」、「這等同吩咐下人為他處理，當自己大爺呀。」
傳陶大宇登台價二十萬兩首歌
陶大宇因為在內地登台演唱《倒轉地球》，憑其獨特台風及歌喉而人氣急升，片段在網絡上瘋傳，為大家帶來不少歡樂，同時令58歲陶大宇火速人氣大旺，有傳內地登台價高達二十萬，早前陶大宇接受傳媒訪問時，被問到20萬兩首歌的騷價，陶大宇直指酬勞無咁高，不過就笑言近來工作實在太忙，就算二十萬騷錢都冇時間接到，真係忙到無停手！
陶大宇誇張台風原來為同大家打招呼
陶大宇在內地半年，他指是離港最耐的一次，但就因為《倒轉地球》令他收入大增，他直言半年賺了七位數，相當和味！又透過疫情未有影響工作，做到無停手﹗提到陶大宇的誇張水潑式台風，以及獨特歌喉都成為網絡熱話，ERROR的保錡更將佢惡搞拍片，被網民當笑料咁睇，不過陶大宇就話唔介意被批評，能夠帶給大家歡樂都係一件好事﹗陶大宇講到在台上的水潑式搞笑台風，佢就解釋原本是想同觀眾招呼，但因為人在舞台，所以動作大啲希望台下觀眾都䏲到，所以打招呼變成個人獨特台風！
常見問題
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