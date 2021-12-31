陶大宇網上直播演唱會只唱3首歌 揚言敢同宇宙G.E.M.對唱

因翻唱《倒轉地球》而在網上爆紅的陶大宇，憑藉一招「水撥式」搞笑台風，再次榮登師奶殺手寶座，日前他舉行了首場香港網上直播騷《買轉地球陶大宇演唱會》，期間他只唱了3首歌，包括早前唱過的《倒轉地球》和《唱這歌》，此外陶大宇又表示願意同G.E.M.（鄧紫棋）合作，笑言：「佢敢同我唱，我敢同佢partner！」
文：東方新地｜圖：[email protected]香港、[email protected] 鄧紫棋、《買轉地球陶大宇演唱會》截圖
陶大宇 獲封樂壇滄海遺珠
被封為「樂壇滄海遺珠」的58歲陶大宇，在周四（12月30日）晚舉行《買轉地球陶大宇演唱會》時，一共用其「宇宙級唱腔」唱了3首歌，包括劉德華的《倒轉地球》、郭富城的《唱這歌》，以及他首次獻唱的劉德華歌曲《一個人睡》，3首歌的唱腔和台風都保持一致，除了「水撥式」、「打樁式加油」和自轉等動作外，又向網友大派心心。
網友撐攞最喜愛男歌手獎
除了唱歌外，陶大宇又同觀眾進行即時問答互動，由擔任主持的袁潔儀讀出網民的留言，其中有網友指聽陶大宇唱歌令他「耳朵流產」，亦有網友又指樂壇欠陶大宇一個交代，應讓頒給他「最佳新人獎」和「最喜愛男歌手」。當有網友提議陶大宇與G.E.M.合作時，他笑言：「佢敢同我唱，我敢同佢partner。」
唔敢再打攪劉德華
有網友提議陶大宇同劉德華合唱，他笑說：「打攪佢咁耐，唔好意思。佢好多fans，有生命危險。」被問幾時出碟？他說：「若有唱片公司同我癲，我會同佢癲，係巔峰個『巔』！」而被問到幾時開演唱會，陶大宇話自己只得幾首歌，但笑言記得阿叻陳百祥得一首歌也在紅館開了7場演唱會。
重溫陶大宇繼《倒轉地球》後再挑戰郭富城《唱這歌》
陶大宇將劉德華的《倒轉地球》唱到街知巷聞，相信不少粉絲都已經成功被洗腦，完全忘記咗原唱係劉德華！但最近就有網民發現，陶大宇原來有第二首飲歌，就係郭富城嘅《唱這歌》，仲發明咗新招「打樁式加油」，雖然唔太啱Beat，但勝在氣氛搭夠！陶大宇早前出席澳門夜巿活動時的表演片段被粉絲拍下並分享至大宇的「粉絲專頁」，不少網民都大讚大宇「新歌」唱得完勝本尊。
《歡樂滿東華》做特別嘉賓
此外陶大宇憑《倒轉地球》的人氣，早前竟然與無綫重修關係，不但接受娛樂新聞台採訪，還在《歡樂滿東華》深夜時段做特別嘉賓，與錄影廠班藝員來個「跨境大合唱」，為咗慈善，唱成點都無所謂啦！