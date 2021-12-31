陶大宇網上直播演唱會只唱3首歌 揚言敢同宇宙G.E.M.對唱

因翻唱《倒轉地球》而在網上爆紅的陶大宇，憑藉一招「水撥式」搞笑台風，再次榮登師奶殺手寶座，日前他舉行了首場香港網上直播騷《買轉地球陶大宇演唱會》，期間他只唱了3首歌，包括早前唱過的《倒轉地球》和《唱這歌》，此外陶大宇又表示願意同G.E.M.（鄧紫棋）合作，笑言：「佢敢同我唱，我敢同佢partner！」