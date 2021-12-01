58歲陶大宇曾戀「狐妮」棄糟糠 再搭上傳媒高層愛情長跑逾10年

陶大宇鹹魚翻生，在內地撈得風生水起，幾咁威威！但原來他亦曾經歷人生低潮，當年搭上郭羨妮搞到形象插水，成為拋妻賤男，後來同郭羨妮分手又翻撻前妻阿寶，情節非常精彩。58歲的陶大宇10年前終於肯停下來，與任職傳媒高層的女友拍拖至今仍一齊，感情穩定！

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片庫