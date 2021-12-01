58歲陶大宇曾戀「狐妮」棄糟糠 再搭上傳媒高層愛情長跑逾10年
陶大宇鹹魚翻生，在內地撈得風生水起，幾咁威威！但原來他亦曾經歷人生低潮，當年搭上郭羨妮搞到形象插水，成為拋妻賤男，後來同郭羨妮分手又翻撻前妻阿寶，情節非常精彩。58歲的陶大宇10年前終於肯停下來，與任職傳媒高層的女友拍拖至今仍一齊，感情穩定！
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片庫
陶大宇 被封拋妻賤男
陶大宇身為一代師奶殺手，竟然曾經因偷食而搞到身敗名裂！原來當年陶大宇與拍拖多年的太太黃寶慧搞離婚，盛傳介入做第三者的就是「狐妮」郭羨妮！陶大宇更為了這段情放棄大好形象，成為負心賤男，可惜最後都分手收場。最離奇是陶大宇再翻撻前妻，過住「兩公婆」的生活，更加衰到「𡁻完唱」，指郭羨妮是娛圈蕩花，反轉豬肚。
陶大宇見過鬼怕黑 與傳媒高層低調相戀逾十年
陶大宇曾經失婚又多次在情路上碰壁， 當年被郭羨妮狠飛、曾經與前妻阿寶短暫復合，形象嚴重受損的陶大宇從此以後對於戀事低調處理，亦都明顯小心翼翼免再與對手戲女拍檔甚至圈中人再有瓜葛。而現時留在身邊的女友為傳媒高層，雖然相戀相伴超過十年，但二人相識早有一段歷史。
傅媒高層女友默默等待
陶大宇希望多陪伴的，除了年老的媽媽還有身邊女友，據知情人士透露：「當大宇最失意時得到任職報章高層嘅女友鼓勵和支持，漸生情愫走埋一齊，女朋友做傳媒，最明白不過遊戲規則，一直都默默無聞保持低調，亦都心甘情願無話過想要咩名份。其實結過婚又離過婚，大宇都好滿足現狀。」曾經在感情路上負過不少人，58歲陶大宇至今仍未公開再婚。
女主人持家有道 顧三頭家無難度
早年見陶大宇駕駛座駕在九龍城出現，行完街市再去埋超市，大舉入貨後驅車離開，原來全程相伴在側坐在副駕上的正是同居女友。據悉陶媽媽住在南區有家人和外傭照顧、兩口子在西貢同居、 女友娘家則在深水埗。女友持家有道又細心，有時購物一次過兼顧三頭住家食糧和日用品。這日去九龍城入完貨，陶大宇就熟路先駛回女友娘家附近，等候外傭落樓取貨。大宇女友前後交託外傭兩大袋餸菜日用品後，再盡塞多兩排紙包飲品和零食。女主人逐樣打點、逐樣交代搞足十分鐘，殷勤陶大宇雖然第一時間走落車想幫手又難以插手，只好尷尷尬尬頭站在一邊，等女朋友話晒事處理妥當，才上車齊齊返回同居愛巢。