《中年好聲音4》顏值擔當現身《尋秦記》 古裝造型劇照曝光獲網民激讚

《中年好聲音4》顏值擔當陶枳樽近日在社交平台晒出《尋秦記》劇照，一身古裝造型型格十足，勁有女俠feel！這位在歌唱比賽中以靚樣吸睛的參賽者，更有份參演這部備受期待的古裝劇集。她的古裝造型一曝光，立即引起網民熱烈討論，紛紛大讚她的古裝扮相驚艷，完全展現出不同於歌唱舞台的另一面魅力。