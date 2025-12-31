《中年好聲音4》顏值擔當現身《尋秦記》 古裝造型劇照曝光獲網民激讚
陶枳樽古裝造型型到爆燈
陶枳樽在社交平台分享的《尋秦記》劇照中，她身穿一襲古裝戰袍，手持兵器，眼神堅毅，完全展現出巾幗不讓鬚眉的氣勢。這個造型與她在《中年好聲音4》舞台上的溫婉形象形成強烈對比，展現出她作為演員的可塑性。劇照中的她英氣逼人，完全沒有違和感，證明她不只歌藝了得，演技方面同樣有潛力。網民看到這些劇照後，都大讚她的古裝造型非常適合，認為她有女俠的氣質。
《中年好聲音4》顏值擔當進軍演藝圈
作為《中年好聲音4》的顏值擔當，陶枳樽一直以來都以其出眾的外貌和不俗的歌藝受到觀眾喜愛。今次仲有機會參演《尋秦記》電影版，可見她對演藝事業的認真態度。而從曝光的劇照來看，她的表現相當令人期待。她在劇中的角色雖然尚未完全曝光，但從造型可以看出應該是一個武功高強的女性角色。
網民激讚古裝扮相驚艷
陶枳樽的《尋秦記》古裝造型一經曝光，立即在網上引起熱烈反響。不少網民留言大讚她的古裝扮相：「真係好靚，完全唔輸專業演員！」、「估唔到佢著古裝咁有feel，好期待佢喺劇入面嘅表現！」、「從歌手到演員，佢真係好有潛力！」更有網民認為她的古裝造型比起一些資深演員更加有說服力，期待她會有更多精彩的武打場面。這些正面評價無疑為她的演藝之路增添了不少信心。
36歲陶枳樽面試片段首曝光 前女團成員重返舞台
陶枳樽作為前跳唱女子組合HunterZ的成員，一直以其出色的舞技和亮眼外貌備受關注，更被冠以「舞界栢芝」的稱號。疫情期間她被迫轉行從事廣告策劃工作，但對音樂夢想始終未曾放棄。今次參加《中年好聲音4》，她希望能夠藉此機會重新站上舞台，展現自己唱得又跳得的全方位實力。在先導特輯中，觀眾將首次看到她的面試片段，了解這位「顏值擔當」如何打動製作組成功入圍百強。
陶枳樽與陳逸璇互相切磋 共同追逐音樂夢
陶枳樽在訪問中表示會全力以赴參與比賽，更透露與同期入圍的陳逸璇已建立了良好的友誼關係。兩人會互相教導唱歌和跳舞技巧，在追夢路上互相扶持。陶枳樽憑藉其火辣身形和出眾外貌，被製作組歸類為「顏值擔當組」，成為節目中的一大亮點。她坦言雖然疫情期間暫時離開了演藝圈，但內心對舞台的渴望從未減退，今次參賽就是要證明自己仍有實力在樂壇立足。