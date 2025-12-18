中年好聲音4｜陶枳樽面試片段首曝光！「舞界栢芝」轉行後重返舞台

《中年好聲音4》香港賽區即將正式開戰，製作組搶先在本周六晚推出先導特輯，公開100強選手的精彩面試片段。當中最受矚目的莫過於前女團HunterZ成員陶枳樽，這位有「舞界栢芝」之稱的火辣歌手，疫情後轉行做廣告策劃，如今重返舞台追夢，其面試片段首度曝光令人期待。