中年好聲音4｜陶枳樽面試片段首曝光！「舞界栢芝」轉行後重返舞台
《中年好聲音4》香港賽區即將正式開戰，製作組搶先在本周六晚推出先導特輯，公開100強選手的精彩面試片段。當中最受矚目的莫過於前女團HunterZ成員陶枳樽，這位有「舞界栢芝」之稱的火辣歌手，疫情後轉行做廣告策劃，如今重返舞台追夢，其面試片段首度曝光令人期待。
陶枳樽面試片段首曝光 前女團成員重返舞台
陶枳樽作為前跳唱女子組合HunterZ的成員，一直以其出色的舞技和亮眼外貌備受關注，更被冠以「舞界栢芝」的稱號。疫情期間她被迫轉行從事廣告策劃工作，但對音樂夢想始終未曾放棄。今次參加《中年好聲音4》，她希望能夠藉此機會重新站上舞台，展現自己唱得又跳得的全方位實力。在先導特輯中，觀眾將首次看到她的面試片段，了解這位「顏值擔當」如何打動製作組成功入圍百強。
陶枳樽與陳逸璇互相切磋 共同追逐音樂夢
陶枳樽在訪問中表示會全力以赴參與比賽，更透露與同期入圍的陳逸璇已建立了良好的友誼關係。兩人會互相教導唱歌和跳舞技巧，在追夢路上互相扶持。陶枳樽憑藉其火辣身形和出眾外貌，被製作組歸類為「顏值擔當組」，成為節目中的一大亮點。她坦言雖然疫情期間暫時離開了演藝圈，但內心對舞台的渴望從未減退，今次參賽就是要證明自己仍有實力在樂壇立足。
《中4》百強陣容曝光 各行各業追夢人雲集
據悉，今屆香港賽區的100強選手陣容相當多元化，除了陶枳樽這樣的前藝人外，還包括歌唱導師、律師、投行執行董事、遺體化妝師、貿易銷售總監、廣告策劃員及健康科學家等來自各行各業的代表。更令人驚喜的是，參賽者來自五湖四海，包括洛杉磯、菲律賓、日本、瑞典、蘇格蘭及德國等地的追夢人，齊齊以歌聲為夢想拼搏。製作組透露，先導特輯中還會播出其他備受關注的前歌手參賽者可嵐和陳逸璇的面試片段。
香港賽區採用盲選賽制 首集誕生3名5燈選手
《中年好聲音4》香港賽區將採用與其他賽區相同的「盲選」賽制，每位參賽者只能憑藉純粹的「歌聲」來吸引評審按燈支持。獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰出局，2至4燈的選手則會進入等候區等待翻盤機會，而獲得5燈全亮的選手就可以直接晉級下一輪。據製作組透露，本周日晚播出的香港賽區首集中，眾多選手實力相當強勁，在短短一集內竟然誕生了3名獲得5燈全亮的優秀選手，競爭之激烈可見一斑。
圖片來源：TVB、東方新地、FB@Crz To 陶枳樽資料或影片來源：原文刊於新假期