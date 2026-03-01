中年好聲音4｜陶枳樽黃藝輝閃婚！舞界栢芝甜蜜告白惹熱議
黃藝輝深情告白感動全城
黃藝輝在社交平台發表長篇愛的宣言，詳細回憶與陶枳樽的相識過程。他透露兩人首次見面是在自己的工作室，當時陶枳樽前來借用錄音設備：「她借來錄音，也借走了一整天的日光。溫柔、可愛、體貼——可我總在想，一個人要經歷過多少，才會把懂事修煉得這樣自然。」黃藝輝更深情地表示：「她一定也很需要被疼吧。」這番話展現了他對未婚妻的細膩觀察和深深疼愛。
陶枳樽回應訂婚感謝節目牽線
陶枳樽同樣在社交平台發文回應訂婚消息，感謝各界祝福。她特別提到《中年好聲音4》為兩人帶來的機緣：「很感謝TVB和中年好聲音4，給了我們不止挑戰自己的機會，認識到這麼多很棒的老師和朋友，還讓我們因為音樂相遇。」陶枳樽更幽默地稱讚黃藝輝：「作為一個每天拆解愛情文學的情感博主，我很清楚戀愛和婚姻是什麼回事，你的天然呆居然可以擊破我的複雜思維，用魔法打敗魔法，很佩服。」
黃藝輝比賽表現不穩定成第30名
回顧黃藝輝在《中年好聲音4》的表現，這位有「中4劉以達」之稱的參賽者一直被評審認為表現不穩定。在決戰上弦環節中，他選唱王力宏的《我們的歌》對戰「大魔王」唯一，可惜中段嚴重甩Beat，就算谷婭溦焦急地為他打拍子亦無補於事，最終僅得78分出局。得知自己是第30名後，黃藝輝不忘搞笑本色，扮拿著獎座說：「係咪應該有個獎喺度？幫我P落去吖唔該。」瞬間緩和了悲傷氣氛。
陶枳樽疫後轉行重返舞台追夢
36歲的陶枳樽作為前跳唱女子組合HunterZ成員，一直以出色舞技和亮眼外貌備受關注，更被冠以「舞界栢芝」稱號。疫情期間她被迫轉行從事廣告策劃工作，但對音樂夢想始終未曾放棄。今次參加《中年好聲音4》，她希望藉此機會重新站上舞台，展現唱得又跳得的全方位實力。可惜在第12集演唱《你為了愛情》後直接出局，無緣晉級40強。
網民祝福音樂愛情雙豐收
兩人的訂婚消息曝光後，網民紛紛送上祝福。有網民留言：「雖然比賽出局咗，但收穫愛情更珍貴」、「音樂真係可以牽紅線，好浪漫」、「黃藝輝個告白寫得好感人，陶枳樽好幸福」。亦有粉絲表示：「期待佢哋嘅婚禮，一定好有音樂感」、「希望佢哋繼續喺音樂路上互相支持」。雖然兩人在比賽中未能走到最後，但卻因此收穫了人生最重要的伴侶，可謂是最大的勝利。