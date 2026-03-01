中年好聲音4｜陶枳樽黃藝輝閃婚！舞界栢芝甜蜜告白惹熱議

《中年好聲音4》傳來喜訊！有「舞界栢芝」之稱的36歲前女團HunterZ成員陶枳樽，突然宣布與同期參賽者黃藝輝訂婚，兩人在社交平台公開甜蜜告白，瞬間成為全城熱話。這對因音樂結緣的情侶，從節目中的互相扶持到現實生活的攜手相伴，愛情故事令人動容。