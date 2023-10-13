陸永老婆冧爆捧蛋糕慶祝33歲生日 凍齡靚樣少女感十足
陸永超肉緊錫爆老婆
Reina最近迷上木工製作，因此老公陸永決定投其所好，為老婆送上超有心思的木工造型蛋糕，令Reina表示：「我知我會有生日蛋糕，都俾個木工蛋糕嚇親」！隨後Reina又上載一張手捧蛋糕與老公陸永的合照，並配文道：「整蛋糕嘅人叻，諗蛋糕嘅人都好叻」，只見陸永超肉緊錫爆老婆，而Reina則以冧爆的樣接受老公獻吻，sweet到不得了！不少網民更大讚Reina：「點解生完兩件都可以好似20歲咁樣」、「呢個樣一啲都唔似33歲」、「真係越來越靚女」等等！
朋友sweet爆「讓場」
Reina在社交平台上大爆：「好感恩身邊有一班對我咁好，咁鍚我嘅朋友，連結婚週年都畀我騎劫咗一陣唱生日歌同切蛋糕。滿滿的愛，多謝你哋，我愛你們」，原來Reina的生日和朋友的結婚週年「撞期」，而朋友更sweet爆「讓場」同Reina唱生日歌慶祝，令Reina受寵若驚表示：「第一次咁多人同我唱生日歌」！
同奶奶生日撞正好有緣
在分享了自己的生日照後，Reina在第二天又上載了一張與陸永媽媽的合照，更配文：「新抱同奶奶同月同日生日嘅機率有幾大」，並表示：「奶奶生日快樂with me」，兩人真係十分有緣！
陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 三母女近照曝光 網民激讚顏值爆燈！
出名顏值爆燈嘅陸永老婆Reina，早前時隔4年重返IG，分享一家四口的生活點滴。近日她就於IG出限時動態徵求網民意見幫狗狗改名，相中Reina身穿oversize T恤大玩下身失蹤曬美腿，獲網民大讚身材Fit到爆！
陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 徵求網民意見幫狗狗改名
陸永老婆Reina早前在IG上傳一張抱住狗狗嘅相，徵求網民意見幫狗狗改名：「求改名，幫手諗下。我有個friend唔係姓王嘅，佢隻狗叫Stephen Wong」。相中Reina身穿oversize T恤大玩下身失蹤曬美腿，網民都大讚Reina身材Fit爆，完全唔似已經生咗兩個小朋友嘅媽媽。
網民踴躍為狗狗改名超爆笑
一班網民都紛紛留言為狗狗改名，其中唔少名字都非常搞笑。其中有網民提議「陸狗」，但Reina就話：「陸狗叫唔出口」，之後亦有網民提議：「Luk at Me」、「圓陸陸」、「符陸」、「陸生貴子」等，而Reina就話「Luk at Me」最搞笑。
三母女近照曝光 獲網民激讚：好彩唔似陸永
以往Reina一向有喺IG更新一家四口嘅生活點滴，不過隨著兩個女兒逐漸長大，Reina都少更新自己社交平台。不過今年4月底開始，Reina突然重返IG，仲公開與兩位囡囡嘅合照，並留言寫道：「難得的一張三母女照 #佢哋唔正經同我影相 #我就晒啲最樣衰嘅出嚟 #等啲同學同朋友嚟就會見到佢哋嘅衰樣」。從照片中可見，兩個囡囡都遺傳到Reina嘅優良基因！
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