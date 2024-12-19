陸永見內地粉絲遇騙徒竟袖手旁觀？被呻冇見義勇為 最後粉絲咁樣講
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農夫成員陸永近日在高鐵站附近的便利店被一位內地網民野生捕獲，但網民在曬出合照的同時，竟大呻陸永對她遇上騙徒一事袖手旁觀，令人好奇到底發生了甚麼事？
網民為向陸永集郵嗌停爭執
這位網民以「在最尷尬的時候遇到陸永」為題發文，指自己當日換現金增值八達通，在換錢時卻發現少了100元，因此與騙徒發生爭執，正當她報了警正在等警察來時，突然望見了正在排隊買水的陸永，這位網民在猶豫後終問了陸永一句：「你係唔係6wing？」獲得他回覆：「係啊！」她即叫停和那位騙子的爭執，先和陸永合照。
網民大呻陸永冇見義勇為
合照後，這位網民繼續與騙徒爭論，而陸永則買完水離開，當時她還對陸永說：「我有聽你新歌，加油！」不過這位網民在分享合照的同時，還原了事件經過，並大呻原本以為陸永會留下來幫忙，或至少報警，但陸永卻沒有採取任何行動：「我以為他會幫我報警的。沒想到眼神對視的時候他看天花板。想想算了…我還是問他你是不是6wing。」
網民呻完後為陸永行為辯護
這事極速引起網民熱議，不少網民認為這位粉絲在和騙徒爭吵途中，都不忘「中場休息」，先去搵陸永集郵，十分搞笑，有網民就追問：「6wing冇幫你同佢嘈咩？」該位網民回覆：「佢望天花板。」但當有網民問到：「佢有睇晒全部過程麼？」該位網民卻為陸永辯護，指他只是去買支水，不能對他的行為要求太高。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書、IG@6wing_fama、微博@農夫Fama